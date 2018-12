Måla bäst eller mingla mest? Studie avslöjar gräddfilen till konstvärldens topp

En handfull amerikanska och europeiska museer och gallerier i världen sitter på en stor del av makten för att släppa fram nya konstnärsförmågor. Det är också de som avgör hur varaktig och prestigefylld karriär de får. Det visar en studie från Northeastern University som nyligen har publicerats i tidskriften Science.

För de som lyckas ta sin in i elitnätverkens inre cirkel och visa sina skapelser på välkända platser som Guggenheimmuseet väntar lovande karriärer. Men de som ställer ut i lokaler som inte uppnår samma status tenderar oftast att fastna och få en karriär som riskerar att inte ta fart utanför dess gränser, enligt Wall Street Journal som skriver om studien.

"Det finns osynliga nätverk som har ett visst förtroende i konstvärlden, men den grupp som faktiskt bestämmer vilka som ska ges betydelse var mycket mindre och mäktigare än vi förväntade oss", säger Albert-László Barabási, en av forskarna bakom studien.

Barabási tillbringade, tillsammans med sitt team, tre år med att rekonstruera utställningshistoriken för nästan 500 000 konstnärer vars verk visats på 16 000 gallerier och 7 500 museer från 1980 fram till 2016. Även 1 239 auktionshus och försäljningen som gjorts under samma period granskades.

Genom den informationen kunde man sedan analysera och kartlägga vilka institutioner som visade sig vara viktiga spelare i att hjälpa konstnärer slå igenom på lång sikt – och tvärt om.

Nätverken består bland annat av de amerikanska Museum of Modern Art, the Art Institute of Chicago, the J. Paul Getty Museum och the Metropolitan Museum of Art. Men även europeiska museer som Haus der Kunst i München och Tate i London. Bland de mest inflytelserika konsthandlarna och gallerierna finns Paula Cooper, Pace Gallery, Hauser & Wirth och David Zwirner.

"Om en av dina fem första utställningar som konstnär hålls i ett galleri i hjärtat av detta nätverk är risken att din karriär går i stöpet ungefär 0.2 procent. Och nästan 60 procent behåller sin elitstatus. Nätverket i sig kommer att skydda dig eftersom människor pratar med varandra och handlar varandra", säger Albert-László Barabási till Wall Street Journal.

Ekonomen Magnus Resch som ingick Dr Barabásis forskningsteam är bekymrad över att studien visar hur gallerier utanför den klicken saknar inflytande till den grad att kvalitén på konsten blir försummad.

"Konstvärlden ger sken av att vara öppen och inkluderande, men det är raka motsatsen, säger Magnus Resch till Wall Street Journal.



I slutändan innebär det också att elitkonstnärers verk säljer 4,7 gånger oftare på auktioner än de andra, med maxpriser som i snitt är 5,2 gånger högre.

Problematiken ska bland annat grunda sig i att de olika nätverken inte ställer ut varandras konst utan håller sig inom sina respektive "territorium". Många konstnärer i större städer som New York och London släpps också in i högre grad än andra.

Däremot visade det sig att mindre gallerier som positionerat sig nära den inre cirkelns lokaler inte nödvändigtvis gynnades av det geografiska läget, vilket förtydligar vikten av att befinna sig i rätt lokaler.

James Rondeau, chef för konstinstitutet i Chicago, menar att studien kan hjälpa talangscouter att vidga sina vyer.

"Vi måste använda våra ögon lika mycket som våra öron", säger James Rondeau.