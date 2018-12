Hon lämnade Facebook för att bygga medicinsk scanner i fickformat

Den tidigare Google- och Facebookchefen Mary Lou Jepsen var i 20-årsåldern när hon såg döden i vitögat för första gången. Något som började med en besvärlig huvudvärk eskalerade till trötthet och utmattning så kraftig att hon blev rullstolsbunden och förlorade rörelseförmågan i delar av ansiktet.

Till slut rekommenderades hon att göra en magnetröntgen – en kostsam procedur som kan upptäcka defekter i kroppen med hjälp av instrument som använder radiovågor och starka magneter för att skapa bilder på organ och strukturer.



Resultaten visade att hon hade en dödlig hjärntumör, men upptäckten gjordes precis i tid och hindrade den från att kosta henne livet.



Mary Lou Jepsen, som är ingenjör med doktorsexamen i optisk vetenskap från Brown University, har haft flera toppositioner hos flera techjättar. På Google arbetade hon som chef för företagets visningsavdelning inom den hemliga "X"-divisionen. Och på Facebook fungerade hon som företagets verkställande direktör för teknik och chef för displayteknik vid Oculus.



Men hennes nära döden-upplevelse fick henne att vilja mer. I somras lämnade hon Facebook för att dra igång Silicon Valley-startupen Openwater – en magnetröntgenapparat i miniformat som alla ska kunna ha råd med. Målet är att utveckla tekniken så pass att apparaten ska kunna upptäcka tumörer i kroppens alla organ.



"Jag vill att alla ska kunna köpa maskinerna på apoteket", säger Mary Lou Jepsen till Business Insider i en intervju.



Om hon lyckas kan hon komma att välta hela magnetröntgenmarknaden där patienter i USA spenderar ungefär 24 miljarder dollar per år på scanning, enligt en uppskattning som gjorts av hälsovårdsforskningsföretaget The Advisory Board Company.



Openwaters befintliga teknik använder en kombination av infraröd och cellinträngande laserstrålar, två chip samt en kamera och ultraljud för att se inuti hjärnan och kroppen, förklarade Jepsen.



Just nu testas prototyper av apparaten på råttor och enligt Mary Lou Jepsen ska bilderna ha bättre upplösning än de på sjukhusen. Företagets investerare och styrelse, som består av flera tunga namn inom amerikansk medtech, ser en stark vetenskaplig potential i produkten.



Enligt Jepsen kan apparaten även användas för att upptäcka bröstcancer eftersom magnetröntgen har 10 gånger högre upplösning än mammografi. Om enheten dessutom skulle kunna bäras, i exempelvis en bh, kan den användas för att övervaka utvecklingen av eventuella tumörer och hindra operationer från att ske innan det är medicinsk nödvändigt.