Fintechbolaget som är större än Goldman Sachs – och ger Trump kalla kårar

Morgonsolens svaga strålar letar sig igenom slöjan av smog och moln för att torka upp de blöta trottoarerna i sydkinesiska Guangzhou. Efter gårdagens väldiga försommarregn som fick vattnet att forsa fram är kommersen i gång igen i Kinas tredje största stad.

På Beijing Road, stadens främsta shoppinggata, är kontanter sällsynta. Inte för att de är svåra att få tag i. Det finns gott om bankomater. Utan för att de är krångligare än alternativen.

Minsta reva kan göra en sedel av högre valör oanvändbar. Dessutom cirkulerar en del falska sedlar. En receptionist på mitt hotell visar upp två 100-yuansedlar som är till förväxling lika. Men den ena är en förfalskning.

"Känn på Maos krage så vet du", säger han och fortsätter: "Är den slät? Oäkta. Är den sträv? Äkta!"

Hjärtat i det här kommersiella blodomloppet är sedan några år tillbaka mobila betalappar. Genom dessa flödar årligen motsvarande tusentals miljarder kronor enligt Wall Street Journal.

Bankkort har till skillnad från i väst aldrig riktigt slagit igenom i Kina. Men apparna kan användas nästan överallt: såväl i större butiker som i små stånd och hos gatumusiker. Och i e-handeln såklart, som enligt undersökningsföretaget Nielsen växte med 27 procent under 2017 jämfört med den fysiska handelns 6 procent.

Striden om Kinas betalmarknad står mellan Alipay och Wechat. Genom smidiga gränssnitt, låga avgifter och tät integrering med några av landets största e-handelsplattformar har kunderna övertygats. Handlarna å sin sida slipper dyra kort- eller chipläsare eftersom systemet bygger på QR-koder. Det räcker med att kunden har en smart mobil.

Än så länge bär Alipay ledartröjan med 520 miljoner användare, enligt egen utsago, och en marknadsandel i Kina på 54 procent enligt Iresearch Consulting Group. Wechat Pay, den största konkurrenten, hävdar samtidigt att de har 600 miljoner anändare.

Alipays moderbolag Ant Financials knoppades av från entreprenören Jack Mas e-handelsgigant Alibaba för fyra år sedan. Själva betaltjänsten lanserades 2004 med syftet att skapa tillit mellan köpare och säljare på Alibabas handelsplattform Taobao. Därefter har Alipays funktioner slipats och räckvidden har steg för steg ökat. Sidoverksamheten har vuxit till en fullskalig finansiell bolagsgrupp.

Ant Financials värdering uppskattas till drygt 1 300 miljarder kronor av investmentbanken Barclays. Det är mer än såväl Nordens största bank Nordea som Goldman Sachs och närmar sig Bank of Chinas värdering på knappt 1 500 miljarder kronor.

Förväntningarna på Ant Financial är minst sagt höga. Bolagets vinst före skatt för räkenskapsåret som slutade i mars 2018 var motsvarande 12 miljarder kronor, enligt Bloomberg.

Men de hade inga problem att hitta intressenter när de i början av sommaren tog in motsvarande över 120 miljarder kronor i vad som sägs vara den största finansieringsrundan någonsin för ett privat bolag. Inför jätterundan skickade Ant Financial ut ett dokument till potentiella investerare i vilket det beskrevs hur alltifrån Visa och Mastercard till lokala banker hotades av deras ambitioner.

De som deltog i rundan, däribland ett antal amerikanska private equity-bolag liksom Singapores statliga jättefond Temasek, får nämligen åtkomst till betydligt mer än bara världens största betalapp. Runtomkring den har Ant Financial byggt ett finansiellt ekosystem.

De driver bland annat världens största penningmarknadsfond, har en onlinebank, ger kreditbetyg och utfärdar lån. En kundskara större än hela USA:s befolkning kan alltså betala, spara och få krediter genom samma företag. Lägg till detta den enorma mängd kunddata som Alipay och koncernsyskonen samlar in och som kan användas till nya tjänster eller till marknadsföring.

Tillskottet på 120 miljarder kronor vill Ant Financial använda för att att snabba på bolagets globalisering. Målet är att nå 2 miljarder kunder de närmaste året. Enligt The Economist är Jack Mas vision för Ant Financial att det ska gå från ett kinesiskt till ett globalt imperium. En språngbräda är de miljontals kineser som årligen reser utomlands och ett pärlband av investeringar och partnerskap har redan gjorts i länder som är attraktiva destinationer för kinesiska turister och affärsresenärer. I USA, exempelvis, kan Alipay användas på större flygplatser och hotell i Las Vegas.

Ant Financials väg till fortsatt tillväxt är ändå inte helt spikrak. I Kina ökar konkurrensen. Chattappen Wechat, som ägs av den kinesiska techjätten Tencent, introducerade sin betalfunktion 2014 och hävdar nu själva att de har fler användare än Alipay. Utomlands kan Alipay inte heller vänta sig den draghjälp de fått genom parhästen Alibabas starka ställning i Kina.

Men de politiska aspekterna är det som verkligen kan sätta käppar i hjulet. Inte minst Washington, som under president Donald Trump är indraget i en ekonomisk tuppfäktning med rivalen Kina, är avogt inställda.

Sedan 2015 har Ant Financial köpt eller gjort större investeringar i elva icke-kinesiska bolag enligt Reuters.

Men den största affären kollapsade i början av 2018. En amerikansk kommitté som övervakar utländska direktinvesteringar ingrep när Ant Financials ville köpa det Texasbaserade men globalt verksamma penningöverföringsbolaget Moneygram för motsvarande omkring 10 miljarder kronor. Skälet var att kunddatan skulle kunna användas för att identifiera amerikanska medborgare.

Även Ant Financials planer på en börsnotering påverkas av geopolitiken. Financial Times rapporterade förra året att planerna på en listning hade flyttats fram till senare i år eller 2019 på grund av svårigheterna att få ett godkännande av de kinesiska myndigheterna, som inte vill riskera att viktig betalinfrastruktur hamnar i händerna på utländska investerare.

Dessutom skissar Peking på nya regler för Ant Financial och andra finansiella holdingbolag i syfte att få kontroll på företagens och konsumenternas snabbt växande skulder. Bland annat väntas strängare kapitalkrav och begränsningar i transaktioner inom bolagsgrupper införas.

"Som en icke-bank, en icke-statligt ägd institution i Kina, tillåts Ant Financial]inte självständigt växa sig för stort för att kunna hanteras", sade en källa med kunskap i ämnet till Reuters i juni.

Men även om Ant Financial skulle stanna i växten eller överskuggas av konkurrenter har bolaget redan förändrat handeln i Kina och väglett landet en bra bit på den långa marschen bort från kontanterna.

"Om du har Alipay så har du allt. Det är bäst. Det funkar överallt", säger ett biträde i en trendig skobutik där varken Visa eller Mastercard fungerar som betalmedel.

Fakta: Avknoppat från Alibaba

Bolag: Ant Financial. Grundades: 2014 som en avknoppning från e-handelsjätten Alibaba.

Affärsområden: Alipay, betalningar. Yu'e Bao, penningmarknadsfond. Ant Fortune, investeringsapp. My Bank, onlinebank. Sesame Credit, kreditbetyg.

Värdering: Omkring 1 300 miljarder kronor.

Kontrolleras av: Jack Ma, som även är grundare av och styrelseordförande för Alibaba. Alibaba är på väg att ta över en tredjedel av aktierna i Ant Financial.

Finanser: 12 miljarder i vinst före skatt under räkenskapsåret som slutade i mars 2018. En ökning med 65 procent jämfört med året innan.