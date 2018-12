Från Wall Street till pojkrummet i Skogås – nu byter 26-åringen bransch

22 år gammal skrev Kunal Chauhan på för investmentbanken Lazard juni 2015.



Drygt tre år senare har han återvänt till pojkrummet i Skogås där gulnade AIK-affischer vittnar om ett svunnet liv – långt före löner med start på 100 000 dollar per år, lyxrestauranger och rooftop-barer.

Läs mer: Yngste svensken på Wall Street: "Jag är inte smartare än någon annan - men jobbar hårdare än alla"



”Jag valde att säga upp mig. Dels för att jag inte såg samma framtid som alla de gråhåriga chefer som alltid tycktes jobba på bekostnad av familjelivet, dels för att planen alltid varit att jobba max 2–3 år på Wall Street för att lära mig så mycket som möjligt och sedan ta nästa steg.”



Det kan ju, trots hans egen uppsägning, vara lätt att se flytten till pojkrummet som att det har gått utför för Kunal Chauhan, men han äger fortfarande en drömlägenhet på Manhattan i ett område där små lägenheter börjar på 1 miljon dollar samtidigt som han och flickvännen febrilt letar lägenhet i Stockholm för att fokusera på nästa steg – finanschef för injektions-och hudvårdskliniken Shapeby Sweden startat av hans syster Neha Sarcevic.

”Jag har erfarenheter av allt från finansiell analys och hur man tar hand om kunder på bästa sätt till hur man bygger bolag från fas A till Z och ville verkligen få chansen att vara med att bygga ett bolag från grunden. Däremot visste jag ju inte att det skulle bli Stockholm jag återvände till.”

Då han bestämde sig för att lämna Lazard fördes diskussioner med startup-bolag i New York, men också hedgefonder, private equity-bolag och riskkapitalister.



Den bakomliggande orsaken till att han hakade på systerns bolag handlade inte bara om att hjälpa en familjemedlem, utan också möjligheten att få vara med om en resa där målet är att gå från en klinik på Östermalm till ett globalt bolag.



Systern var öron-, näsa-, halsläkare på Karolinska med sidoverksamheten Shapeby där hon kunde kombinera sina passioner medicin och konst.

En starkt bidragande orsak till bolagets utveckling är att många av klinikens patienter är influencers från såväl Sverige som övriga världen.



”Det har ju förts diskussioner om att allt från Instagram till modebranschen kan påverka människors självförtroende negativt. Alla människor vill se bra ut, så har det varit i all evighet. Detta är nog en evolutionär mänsklig karaktär. Instagram är vår största marknadsföringskanal för att visa upp våra jobb.”



Kunal Chauhan har precis som systern redan med modersmjölken med sig att man måste arbeta hårt för att få det man vill ha. Han drar han sig till minnes hur han tidigt på Lazard han insåg att talang inte går att styra över, men att han genom hårt arbete kunde kompensera att kollegor med examen från Ivy League-universitet som Harvard och Princeton ofta förstod saker snabbare än han själv.



Då han började jobbet dröjde det inte länge förrän headhunters hörde av sig, men ungefär lika snabbt fick han också smakprov på Wall Streets mindre attraktiva sidor där en kollega kunde få sparken från en dag till en annan.



Själv lyckades han dock via hårt arbete klamra sig fast, men det tärde så mycket på honom att han flera gånger var nära att kasta in handduken.



”Mitt Instagram-konto har många finansfolk och Handels-följare och jag får ofta frågan vad min hemlighet är. Det kan låta tråkigt, men svaret har alltid varit hard fucking work.”



Han tror att ständigt adrenalinpåslag i kombination med att New York är en stad som aldrig sover gjorde att han insåg att fler befann sig i samma situation och det gjorde att han orkade hålla näsan över vattenytan.



Idag kan han småle över hur kul han hade med besök på lyxrestauranger och rooftop-barer.



Då MTG-ägda Viafree ville göra serien ”Success” ställde han upp av två skäl.



Dels ville han precis som programidén visa äldre generationer att hans generation faktiskt kan och vill jobba riktigt hårt, dels ville han inspirera sin egna generation genom att visa att det med tillräcklig vilja går att uppnå det man vill.



Då systern och hennes man – Marko Sarcevic är vd på Shapeby och har bakgrund i fintech-bolaget Bambora – erbjöd rollen som finanschef på Shapeby föll alla pusselbitar på plats.



"En stor anledning till att jag valt att ge mig in i denna bransch är på grund av hur oreglerad och medicinskt osäker den är. Tyvärr sker det för många felbehandlingar i branschen idag, som blindhet, förlamning, nekros, cirkulationsstörningar och till och med förlorade ansiktsdelar, och detta vill vi ändra på. För mig är detta en etisk och moralisk fråga där varje individ bör ha tillgång till kvalificerad medicinsk expertis, speciellt i ett land som Sverige där vi vanligtvis ligger i framkant med innovation, reglering och säkerhet."



Som finanschef är forne Wall Street-svenskens övergripande mål global expansion.



”Vi talar om en stor marknad med ett gammaldags tänk som ingen riktigt har disruptat ännu. Vi är unga och har ett nytänk så vi anser oss ligga i framkant för att lyckas med det.”



Men hur ska du få skalbarhet i affärsmodellen jämfört med exempelvis ett bolag som Spotify?

”Vi har ett antal strategiska alternativ vad gäller skalbarhet. Vilka dessa är kan jag tyvärr inte gå in på i dagsläget på grund av sekretess. Det är naturligtvis svårare för oss att nå samma sorts skalbarhet som ett tech-bolag då vi främst jobbar med fysiska tjänster, men vi har ett antal alternativ vi jobbar med så vi får se hur det går.”

Vad sa dina Wall Street-kollegor om att valde att gå till ett så litet bolag i Sverige?



"Reaktionen på att jag lämnat Wall Street för ett mindre bolag har varit blandad men främst positiv om jag ska vara ärlig. Entreprenör- och startupkulturen har vuxit enormt under senare år. Många av mina amerikanska mentorer som också jobbade på Wall Street vid tidig ålder, gav sig in i startupvärlden efter några år och driver numera sina egna VC bolag med stora plånböcker. De har stöttat och pushat mig i denna riktning då de har uppskattning för den erfarenhet man får av att bygga och driva ett bolag."