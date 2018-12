Women for Leaders växlar upp - startar nytt ledarprogram för kvinnor på middle management-nivå

“We will lead the change and change the lead”

Women for Leaders syfte är att få fram fler kvinnliga ledare och utveckla ett modernt, hållbart och inkluderande ledarskap. Women for Leaders driver ledarprogram på olika nivåer för kvinnliga ledare samt nätverket WfL Network. Women for Leaders arbetar även med företag och organisationer som strävar efter att bli mer jämställda arbetsgivare genom märkningen “Equal Employer”, strategisk rådgivning, föreläsningar och workshops. Inom ramen för Women for Leaders ingår också Karriärpodden, podcasten med Sveriges mest framgångsrika kvinnliga ledare. Women for Leaders grundades 2016 av Jeanna Rutherhill och Eva Ekedahl och har sedan starten fått stort genomslag.

