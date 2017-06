Vägrade prata med Trump - fick sparken 24 timmar senare

Donald Trump ringde federala åklagaren Preet Bharara i New York flera gånger – vilket går emot protokoll som dikterar att presidenten inte får ha direkt kontakt med just federala åklagare.



De första samtalen kom efter att Trump blivit vald, men det tredje kom efter att Trump tillträtt som president, uppger Preet Bharara till ABC News



Han ansåg då att att det var olämpligt och svarade därför inte. Han notifierade även justitieministern med hänvisning till de existerande protokollen, skriver New York Times.



En dag senare fick han sparken, tillsammans med 45 andra federala åklagare.



”Jag avgick inte, jag fick nyss sparken” skrev Bharara i ett personligt Twitter-inlägg efter händelsen.



Nu säger han att det absolut finns bevis för att öppna upp ett fall som rör obstruktion av rättvisa när det gäller Trumps försök att lägga sig i FBI:s utredning av den förra säkerhetsrådgivarens koppling till Ryssland.



”Jag vet fortfarande inte varför jag fick sparken” säger Bharara till ABC News men fortsätter:



”Jag var i en position där jag skulle kunna utreda presidenten och hans bekantas affärsintressen.”