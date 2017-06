Så ser en vanlig dag ut för Elon Musk – som jobbar 100 timmar i veckan, skippar frukosten och aldrig läser mejl

Han har otroligt många bollar i luften samtidigt - så här ser en vanlig dag ut för superentreprenören Elon Musk, enligt Business Insider.

Musk går vanligtvis upp kring klockan 7 på morgonen, efter cirka 6 timmars sömn.





JD Lasica/Flickr



Han brukar inte äta frukost, men ser alltid till att hinna med en dusch.





Han jobbar 85 till 100 timmar per vecka, i snitt 42 av dem med Tesla och 40 av dem på SpaceX.



SpaceX/Flickr



Musks arbetsdagar är indelade i en lång rad intensiva femminuters-perioder. 80 procent av tiden går åt till ingenjörskap och design.



Rich Pedroncelli



Han svarar sällan på telefonsamtal och använder en obskyr mejladress för att hindra inkorgen från att svämma över.



Steve Jurvetsson/Flickr



Måltider tar max fem minuter, och Musk äter oftast lunch under ett möte. Men på kvällen går han ofta på affärsmiddagar, där han ”antagligen äter alldeles för mycket” enligt Musk själv.



Red Huber



På lördagar jobbar Musk antingen på SpaceX eller spenderar tid med sina fem söner. På söndagar är han antingen ute och reser eller tar det lugnt i sitt stora hus i Bel Air.



Steve Jurvetsson/Flickr



Elon Musk brukar gå till gymmet en till två dagar i veckan, och finner även tid till att läsa – Sagan om Ringen samt biografier över personer som Benjamin Franklin och Albert Einstein hör till favoriterna.





Musks långa dagar innebär att han oftast går och lägger sig först klockan 1 på natten.



Francois Mori/TT



Källor: Entrepreneur, Inc, Business Insider, Quartz, Auto Bild, The Independent