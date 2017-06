Nu stäms Trump för korruption

Chefsåklagare från District of Columbia och delstaten Washington stämmer nu USA: s president Donald Trump för korruption, rapporterar Washington Post.



Stämningen är den första i sitt slag och handlar om att Trump har behållit ägarskapet i sitt bolag sedan han flyttade in i Vita huset, samt att han inte har kunnat hålla isär sina offentliga och privata intressen.



”Det här fallet handlar i grunden om att… alla amerikaner har rätt till en ärlig regering” säger en av åklagarna Karl A. Racine till Washinton Post.



Åklagarna menar att presidenten har tagit emot miljontals dollar i ekonomisk ersättning och andra fördelar från utländska regeringar – till exempel genom att inhysa dem i sitt eget hotell.



”Vi gör det här eftersom kongressen verkar ovillig att agera kontrollorgan. Vi stämmer eftersom presidenten inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att distansera sig från sina affärsintressen.”



Stämningen sällar sig nu till Trumps andra problem; en särskild utredare har redan tillsatts för att utreda möjliga mellanhavanden med Ryssland under valkampanjen.