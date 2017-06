Här är 14 tweets från Bill Gates som lär dig allt du behöver veta om framtiden

Bill Gates gillar att dela med sig av karriärtips och framtidsspaningar.



Baserat på sina efterforskningar har Bill Gates tidigare dragit slutsatsen att framtiden tillhör vetenskapsmän- och kvinnor, ingenjörer och ekonomer – samt att artificiell energi och bioteknik är de områden som han själv skulle satsa på om han gick tog examen från studier idag.



Boken "The Better Angels of our Nature" av Steven Pinker är vad han skulle vilja ge studenter i examenspresent, twittrar Bill Gates och säger att det är den mest inspirerande bok han har läst.



"Den visar hur världen blir bättre. Det låter galet, men det är sant. Det här är den mest fredliga perioden i människans historia."



Här är 14 tweets som sammanfattar allt du behöver veta om framtiden, enligt Microsoft-miljardären.

1/ New college grads often ask me for career advice. At the risk of sounding like this guy…https://t.co/C68mjJ5g44 — Bill Gates (@BillGates) May 15, 2017

2/ AI, energy, and biosciences are promising fields where you can make a huge impact. It's what I would do if starting out today. — Bill Gates (@BillGates) May 15, 2017

3/ Looking back on when I left college, there are some things I wish I had known. — Bill Gates (@BillGates) May 15, 2017

4/ E.g. Intelligence takes many different forms. It is not one-dimensional. And not as important as I used to think. — Bill Gates (@BillGates) May 15, 2017

5/ I also have one big regret: When I left school, I knew little about the world’s worst inequities. Took me decades to learn. — Bill Gates (@BillGates) May 15, 2017

6/ You know more than I did when I was your age. You can start fighting inequity, whether down the street or around the world, sooner. — Bill Gates (@BillGates) May 15, 2017

7/ Meanwhile, surround yourself with people who challenge you, teach you, and push you to be your best self. As @MelindaGates does for me. — Bill Gates (@BillGates) May 15, 2017

8/ Like @WarrenBuffett I measure my happiness by whether people close to me are happy and love me, & by the difference I make for others. — Bill Gates (@BillGates) May 15, 2017

9/ If I could give each of you a graduation present, it would be this--the most inspiring book I've ever read. pic.twitter.com/P67BuvpELJ — Bill Gates (@BillGates) May 15, 2017

10/ @SAPinker shows how the world is getting better. Sounds crazy, but it’s true. This is the most peaceful time in human history. — Bill Gates (@BillGates) May 15, 2017

11/ That matters because if you think the world is getting better, you want to spread the progress to more people and places. — Bill Gates (@BillGates) May 15, 2017

12/ It doesn’t mean you ignore the serious problems we face. It just means you believe they can be solved. — Bill Gates (@BillGates) May 15, 2017

13/ This is the core of my worldview. It sustains me in tough times and is the reason I love my work. I think it can do same for you. — Bill Gates (@BillGates) May 15, 2017