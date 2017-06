17-åringen från Partille gick från noll till influencer på några månader – ”25-åringar är för gamla för att förstå hur sociala medier fungerar”

Kombinationen smart Instagram-strategi med snygga bilder på bilar, båtar, klockor har fått 17-årige Fabian Zanton att få drygt 56 000 följare på mindre än ett år.”Jag vågar påstå att till och med 20–25-åringar är för gamla för att verkligen förstå hur sociala medier fungerar, säger Fabian Zanton.



Det kan låta kaxigt från någon som bara är 17 år, men Fabian Zanton är inte som andra i sin ålder.



Han varvar andra ring på gymnasiet med att trimma sitt Instagram-konto @team_luxuries – där han lägger ut bilder på flashiga saker som snygga båtar, bilar och klockor och är uppe i drygt 56 000 följare på 9 månader.



Dessutom ”jobbar” han också som konsult. Han får dock ta betalt först när han har fyllt 18 och kan registrera ett bolag.



Fabian har bland annat samarbetat med klockundret Daniel Wellington. Han har fått Uppsala-bolaget Swedish Tonic att gå från 10 000 Instagram-följare till drygt 17 000 på lite drygt 4 månader och tredubblat antal likes per bild till 1 500.



Som om det inte vore nog är han sedan en månad tillbaka i full färd med att marknadsföra filmen ”Chasing the Elements” åt världsmästaren i vindsurfing 2012 – Adam Holm.



Så medan andra i hans ålder kanske ägnar delar av fritiden åt att trimma moppar lägger Fabian Zanton all tid utanför skolan på att trimma sitt och andras Instagram-konton.



”Instagrams algoritm befinner sig i ständig förändring, men det går faktiskt att lura algoritmen så att den jobbar till ens fördel.”



Precis som Facebook jobbar Instagram numera med personanpassad reklam, men Fabian Zanton menar att Instagram behåller sitt grundkoncept med att det alltid ska vara en viss andel ”vanliga bilder” i förhållande till reklam och annat.



För lite drygt ett år sedan genomförde Instagram en stor förändring där man slutade att rangordna bilder efter hur länge de legat uppe (nya hamnade överst) till utefter intresse från användarna. Instagram har också infört ett system där man levererar bilder till användaren utifrån vad denne tidigare har lajkat.

Fabian Zantons viktigaste tips för att skapa stora följarskaror på Instagram är att det är mödan värt att lägga energi på att bygga en personlig relation med så många som möjligt.

En av hans strategier går ut på att lajka vänners bilder – även om bilden kanske egentligen inte är så intressant.



Allt för att skapa en ”vågeffekt” där man hjälper varandra, enligt Fabian Zanton.



En kombination av begåvning och ständig törst efter nya kunskaper gör att han håller sig ständigt uppdaterad.



Han brukar bland annat delta i massa nätbaserade grupper där medlemmarna utbyter Instagram-strategier med varandra, samt diskuterar algoritmer och annat.



Fabian Zanton är uppväxt i den välmående kommunen Partille utanför Göteborg som också världens största influencer kommer ifrån – Felix ”Pewdiepie” Kjellberg.



Född i skarven mellan Generation Z och Generation Y eller som den också kallas Millenial-generationen (personer födda cirka 1980-2000) – öppnade han sitt första Facebook-konto redan som 9-åring.



”Det var normalt för oss ungdomar och det krävs att man har hållit på med sociala medier länge för att förstå hur det fungerar.”



Idén att få fart på ett Instagram-konto föddes när han hösten 2015 läste artiklar om Daniel Wellington och sneakersbolaget Axel Arigato – marknadsföring via just sociala medier hade starkt bidragit till bolagens framgångar.



Då hans eget konto hade nått 27 000 följare hörde han av sig till Daniel Wellington med förslag om samarbete.



Upplägget gav inga pengar, utan snarare en klocka och en nöjd följarskara som fick 15 procents rabatt på Daniel Wellington-klockor så länge man köpte dem via nätet.



Med tanke på att han ändå brukade lägga ut snygga bilder på klockor såg han ingen större risk att marknadsföringen skulle sticka i ögonen på följarna.



”Det är klart att följarna hade reagerat om jag plötsligt började lägga ut bilder på sportstrumpor, men i fallet med Daniel Wellington gjorde jag snarare följarna en tjänst.”



Genom att en nära vän insåg vilken fena Fabian Zanton på kort tid blivit när det gäller just Instagram fick han via det bolag denne jobbar för – Uppsala-baserade Swedish Tonic – i uppdrag att kraftigt utöka antalet Instagram-följare.



Uppdraget inleddes i februari och till dags dato har han lyckats öka följarskaran med i runda slängar 70 procent.



”Det är alltid svårare med bolag eftersom det handlar om produkter man vill sälja, men Instagram är billigt som marknadsföringskanal jämfört med att exempelvis annonsera i en dagstidning. Har du på egen hand eller via experter jobbat upp din följarbas blir annonseringen i princip gratis.”



Fabian Zanton menar också att även om han lyckades gå från scratch till 56 000 följare på blott 9 månader kan välkända varumärken få betydligt snabbare utveckling än så – särskilt om man kliver ned från sina ”höga hästar” och tackar användare som lajkar bolagets bilder på Instagram.



”Det blir ungefär samma effekt som med bra kundservice där man kommer att berätta för andra hur bra bolaget har bemött en.”



Vid uppdraget för Swedish Tonic visade det sig att bolagets vd är nära bekant med vindsurfingmästaren Adam Holm.



Det visade sig att denne inte bara ville få hjälp med att få fart på sitt Instagram-konto, utan ville också marknadsföra filmen ”Chasing the Elements”.



Uppdraget har bara pågått en månad, filmens följarskara har redan ökat med 1 200.



”Adam Holm har en sund inställning till naturen och vill genom sin film connecta människor med den för att man inte ska sluta bry sig om naturen. Han gav mig uppdraget eftersom han visste att sociala medier är det som gäller numera.”

Det är bråda dagar.



Efter skoldagens slut har han cirka 4 timmar att ägna sig åt uppdragen för Swedish Tonic och Adam Holm samtidigt som han måste sköta sitt eget konto.



Han sticker inte under stol med att det finns Instagram-konton som växer rekordsnabbt utan någon tydlig strategi, men menar att det hör till undantagsfallen.



Inspirationen att skapa kommer från hans far.



”Jag har alltid tyckt att det har varit kul att diskutera sådant här med honom och har väl alltid längtat efter vuxenlivet med allt vad det innebär av att få sitta i telefonmöten, skapa och prestera”.



Hans största idol är ryssen Gary Veinerchuk som immigrerade till USA och skapade Veynermedia ihop med sin bror 2009. Bolaget hjälper idag mängder av Fortune 500-bolag med strateger för sociala medier.



”Han har gjort det jag vill göra – fast på en extrem nivå”.



Men för Fabian Zanton har det för som så många andra som väljer att gå sin egen väg inte alltid varit lika roligt i skolan.



”Jag har varit en del i blåsväder där man har haft synpunkter på vad jag håller på med eller rentav varit avundsjuk på att jag skapar något.”



Han kan förstå föräldrar som sliter sitt hår över barn som sitter fastklistrade med näsan framför sin smarta telefon eller surfplatta, men tycker inte att det är någon bra idé att begränsa användningen.



”Mina föräldrar förstod tidigt att det här är framtiden och lät mig hållas. Det tror jag har banat väg för att jag befinner mig där jag är idag.”



Härnäst hoppas han kunna plugga i Lund och driva konsultbolag parallellt – affärsmodellen bygger på startavgift samt provision.



”Jag kommer att lämna in en bolagsansökan samma dag jag fyller 18.”