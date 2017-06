4 vanliga dumheter folk gör med sina pengar – som de tror är smarta investeringar

Att vara konservativ med investeringar i 20-årsåldern

Undersökningar visar att millennial-generationen i stor utsträckning inte investerar i aktier – eftersom de känner att de inte har tillräckligt med kapital att investera, eller de rätta kunskaperna som krävs.



”Om marknaden går ner så kommer den gå upp igen också. Det lönar sig mer på sikt att ha innehav än att inte ha det” säger finansiella planeraren Michael Solari till Business Insider Nordic, och menar att riskabla investeringar du gör som ung investerare har tid att korrigera sig själva.



Det finns till exempel fonder som anpassar graden av risk efter din ålder – högre risk när du är yngre och mindre när du blir äldre.



Att betala för finansiell rådgivning

Det bästa sättet för genomsnittspersonen att tjäna pengar på marknaden är genom att investera i passiva indexfonder, enligt John C. Bogle, grundare av investmentbolaget Vanguard Mutual Fund Group.



”Det är ett enkelt koncept som garanterar att du kommer vinna spelet som de flesta andra investerare – sett som en grupp – kommer att förlora” skriver han in sin bok "The Little Book of Common Sense Investing."



Att köpa bostad som en investering

Att äga bostad är inte ett sätt att bli rik – med alla inblandade kostnader och inflation är det inte garanterat att du kommer tjäna några stora pengar på att göra bostadskarriär.



”Ett hem är ett bruksföremål, inte en investering” säger finansiella rådgivaren Eric Roberge till Business Insider Nordic.



Att spara pengar på traditionella sparkonton

En av tio vuxna svenskar (mellan 20 och 80 år) har nu minst en miljon kronor på sparkontot, enligt en Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av banken SBAB. Detta trots att traditionella sparkonton idag ger antingen noll-eller minimal ränta.



Se till att du har sex månaders kostnader i en buffert för nödsituationer, och flytta sedan ditt sparande till sparformer med högre avkastning, rekommenderar finansiella planeraren Mary Beth Storjohann.