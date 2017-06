Saab-arvtagaren Nevs presenterade just en självkörande elbil – som tar konceptet ”bil” till en helt ny nivå

National Electric Vehicle Sweden, Nevs, köpte lejonparten av Saab:s konkursbo år 2012.



PÅ CES Asia i Shanghai visar nu Nevs en inblick i framtiden - konceptbilen Nevs InMotion, utan ratt, blott en dörr och interiör som skräddarsys från passagerare till passagerare.



Nevs förhoppning är att gå från att vara en elbilstillverkare till att bli ett bolag som levererar mobilitetslösningar där just Nevs InMotion skulle kunna bli ett exempel på det.

”Den här designen har startats från ett interiör-perspektiv”, säger Jonas Hernqvist i en kommentar – han är sälj- och marknadschef för Nevs i Trollhättan.

Jonas Hernqvist menar att bilen inte liknar något annat.



Bilen visade upp under konsumentelektronikmässan CES Asia i Shanghai – som avslutas på fredag.



Den har av säkerhetsskäl exempelvis bara en sidodörr modell större för att passagerarna lugnt ska kunna gå av mot trottoaren.







Det råder inget tvivel om att konceptbilen Nevs InMotion ger inblick i en framtid där ”ingen längre äger eller kör sin bil - utan bara åker i den”, enligt DI:s bilexpert Håkan Matson.



Genom att fordonet är självkörande kan bilen lämna av passageraren på en plats för parkera fordonet i efterhand.



Det gör att en sådan bil också kommer att kunna delas upp på flera transportuppdrag, vilket kräver färre bilar i stadskärnan och därmed leder till en bättre och mer hållbar stadsmiljö.



Modellen har en flexibel interiör som gör att bilen kan anpassas efter personligt behov.

Nevs tanke med konceptbilen är att visa hur människor kan få ut mer av sina transporter än att behöva lägga massa tid och energi på att föra fram bilen säkert i stadstrafik eller på motorvägen.



I framtiden är tanken att varje passagerare ska kunna utforma bilen utefter behov vad gäller klimat, ljud och ljus.



Sedan ska bilen antingen minnas passagerarens inställning alternativt så ska man enkelt kunna ställa in det genom olika appar.







Bolagets framtidsvision stannar dock inte där.



Tanken är att Nevs ska gå från att vara en elbilstillverkare till att bli ett bolag som levererar mobilitetslösningar.



Nevs har bland annat inlett ett samarbete med Microsoft inom områden som molntjänster, artificiell intelligens och just uppkoppling av bilar, enligt Nevs vd Mattias Bergman.



Förhoppningen är att Nevs ska leverera ett helt ekosystem av tjänster som både ger samhället och individen helt nya möjligheter.