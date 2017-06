Apple la till funktionen alla saknade i nya iOS11 – och ingen märkte något

Nya iPhones är som alla andra smartphones idag väldigt törstiga – efter några timmar video och mobilt internet är batteriet snart nere på några få procent.



Det är då iPhones strömsparläge blir extremt användbart, och får batteriet att räcka en bra bit till.



Men fram tills nu har det krävts att man går in under ”inställningar” och klickar sig fram till knappen som kontrollerar strömsparläget – ganska många steg med andra ord.



Många har därför efterfrågat möjligheten att kunna ställa in strömsparläget direkt från kontrollpanelen, och nu har Apple lagt till den funktionen i nya operativsystemet iOS11, skriver Business Insider Nordic.





🚨 LOW POWER MODE IN CONTROL CENTER 🚨 pic.twitter.com/8ehMqkTIxY — Ryan Jones (@rjonesy) June 5, 2017



Tillägget har dock gått obemärkt förbi, då det inte nämndes på Apples årliga konferens under måndagskvällen.



iOS11 lanseras på bred front i höst.