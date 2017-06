Här är de nya oddsen för Trumps avgång

Nu bedöms president Trumps chanser för att sitta kvar under hela mandatperioden till bara 50 procent, enligt Unibet-spelarna.



”Donald Trumps förtroendesiffror är historiskt låga och under de senaste dagarna har vi sett att oddset på att han ska lyckas sitta kvar till nästa val har gått upp. Just nu är det ett fifty-fifty-läge enligt spelarna”, sade Henrik Holm, spelexpert på Unibet, tidigare under maj.



Unibets odds för att Donald Trump blir kvar under mandatperioden är på 1,85 för både ”Ja” och ”Nej”.



Tidigare fick sparkandet av FBI-chefen James Comey oddsen att rasa till 60 procent. På irländska spelsajten Paddy Power sjönk oddsen för att Trump ställs inför riksrätt till 60 procent.

Samtidigt är det troligt att Trump i alla fall sitter kvar till 2018.



Citigroup bedömer i en färsk analys sannolikheten för att president Donald Trump ställs inför riksrätt innan mellanårsvalet 2018 som liten.



Ett sådant beslut skulle leda till förlorat momentum och trovärdighet kring den egna agendan, enligt storbanken.



Trump har lovat att som president bland annat ta bort Obamacare och genomföra skattereformer och avreglering.



”Det faktum att republikanerna kontrollerar både Vita huset och kongressen gör att man inte vill riskera att gå miste om en chans som uppstår bara en gång under ens livstid”, skriver Citigroup.