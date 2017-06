Hans bolag fixar avkastning på 100 000% - så byggde miljardären ett börsmonster efter att ha fått sparken från DN

Nästan allt greve Gustaf Douglas stoppar i portföljen verkar förvandlas till kursvinnare. Sedan han köpte 37 procent av investmentbolaget Latour i november 1985 har aktieägarna fått en totalavkastning på över 100 000 procent, eller cirka 25 procent i genomsnittlig årlig avkastning.



Dessutom, under de senaste tre åren har totalt 54 bolag nyintroducerats på Stockholmsbörsen och ett av bolagen sticker ut efter att ha slagit index med 250 procentenheter. Det är Troax, som också är den enda börsintroduktionen Latour har medverkat i under perioden.



Gustaf Douglas är tjänstemannen som byggt ett imperium genom smarta affärer. Veckans Affärer uppskattade Douglas förmögenhet till 15 miljarder kronor under 2016.



Hans filosofi handlar om att ta hand om, och förädla, de företag han är ägare i, snarare än att styra dem med järnhand.



"Jag har startat 26 företag från scratch, men jag har inte skapat dem, liksom jag heller inte skapat den konst jag samlat, utan snarare tagit hand om, vårdat, utvecklat, förnyat och ibland möjliggjort dem", har finansmannen Gustaf Douglas sagt.



Erfarenheten som tidigare börs-vd har lärt honom att ägarna inte ska peta för mycket i bolagen. En annan lärdom är betydelsen av att välja rätt människor.



"Bra människor sätter höga mål för sig själva. Nyckeln är att välja rätt och att stödja dem tills helvetet fryser. Ägarrollen är att skydda dem, låta dem syssla med företag och skydda dem från andra saker."



Det kan dock konstateras att vägen till lärdomarna och förmögenheten inte har varit spikrak för Douglas.



Han växte upp i en adlig familj på godset Stjärnorp i Östergötland. Några år därpå började den unge adelsmannen på samma privatskola på Östermalm som kungen senare gick på. Elitskolorna går som en röd tråd i Gustaf Douglas liv. Han gick på internatskolan Sigtuna, därefter blev det Handelshögskolan i Stockholm för att till sist kröna studierna med en MBA från Harvard. Aktier har han handlat med ända sedan tiden på Handels.



Efter studierna inleddes karriären som managementkonsult på Bohlin & Strömberg, där han så småningom blev vd. Han har även varit administrativ chef för SVT2 och suttit i partistyrelsen för Moderaterna. Som 35-åring blev han sensationellt nog vd för Dagens Nyheter AB som en av de yngsta börsbolagscheferna genom tiderna. Det var ett jobb som på gott och ont skulle förändra hans liv.



Som många andra företag på den tiden hade DN en aktieportfölj. I den fanns bland annat en fjärdedel av fastighetsbolaget Tornet. Fastighetsaffärer ansågs dock inte fint, och styrelsen tvingade Gustaf Douglas att sälja av innehavet. Strax därpå rusade Tornets aktie 10 000 procent, enligt Dagens Industri.



Nu hade Gustaf Douglas fått upp ögonen för fastighetsbranschen, och började tillsammans med ett gäng fastighetshajar att investera privat. De kunde göra högt belånade och spekulativa köp, eftersom det på den tiden var enkelt att få banklån samtidigt som räntan kunde dras av på skatten. Med ett kapital på 700 000 kronor lyckades de köpa fastigheter för hela 700 miljoner kronor. Douglas har senare sagt att anledningen till att han lyckades bli rik var för att det var så lätt att låna pengar på 80-talet.



Han sparkades från DN, och hade vid 42 års ålder fått sparken från fem styrelser och ett vd-jobb. Det här avskedandet tog honom hårt. Han stod nu utan jobb, men hade tjänat 40 miljoner på affärerna. Nu ville han ta revansch.



Han hade en vision om att bli företagsbyggare och skapa ett litet Investor, där de olika företagen skulle samspela med varandra. Efter många om och men skaffade han i mitten på 80-talet en ostadig plattform i investmentbolaget Latour, som hade aktier i bland annat Boliden, Trelleborg och det problemtyngda Securitas.



I portföljen var det egentligen bara Trelleborg som tjänade pengar. Men det fanns ett annat helägt bolag som skulle bli Gustaf Douglas guldägg; säkerhetsbolaget Securitas. Bolaget led av dålig lönsamhet och hade tappat kunder, men med hjälp av adepten Melker Schörling förvandlades Securitas till en global jätte. Verksamheten renodlades till säkerhet istället för service, en särskild Securitas-kultur odlades och bonusar infördes. På 20 år ökade antalet anställda från 5 000 till 200 000 och omsättningen växte från en till sextio miljarder kronor.



1991 börsnoterades Securitas. Douglas, som betalat 14 kronor per aktie, fick nu 90 kronor per aktie. Securitas fortsatte att gå lysande i flera år, och utsågs år 2000 av tidningen Privata Affärer till börsens bästa aktie.



Nästa storaffär var när svenska Assa slogs ihop med finska Abloy 1994. Med Carl-Henric Svanberg vid rodret inleddes en intensiv köprunda över hela världen, och värdet på Assa Abloy steg i rask takt.



Idag består Latours börsportfölj av 10 bolag där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna och där röstandelen uppgår till minst 10 procent. Portföljen domineras av innehaven i Securitas, Assa Abloy och Sweco. Det totala börsvärdet för portföljen uppgår till över 45 miljarder kronor.