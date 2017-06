Det här är det dummaste du kan göra med dina pengar innan du fyller 30

Det är ofta i 20-årsåldern som du börjar tjäna pengar och ta finansiella beslut. Och det finns många potentiellt dumma beslut du kan ta – som kommer ligga dig till last senare i livet.



Här är en lista över de dummaste sakerna du kan göra med dina pengar innan du fyller 30 , samt vad du borde göra istället – sammanställd av Business Insider Nordic.

Din livsstil överstiger din budget

Det är lätt att livsstilen går i inflation när karriären kommer igång och lönerna stiger. Lägg åt sidan en viss procent av dina inkomster varje månad, och öka den andelen lika mycket som lönen ökar.



Du spenderar pengar på fel saker

Onödiga utgifter är en stor bov som hindrar dig från att bygga förmögenhet – oavsett vilken finansiell nivå du vill lägga dig på. Genom att dra ned på dina kostnader får du mer pengar över till att spara eller investera.



Du har inte koll på ditt kassaflöde

”Du måste ha koll på vart dina pengar tar vägen, och du måste säkerställa att du får in mer pengar än du gör av med” säger finansiella planeraren Brad Sherman till Business Insider Nordic, och poängterar att en budget är det enda sättet att ta kontroll över ditt kassaflöde.



Du har inga uppsatta sparmål

”Gör sparandet till ett intresse och något du är stolt över och som du tycker är roligt” skriver den anonyme svenske författaren till boken ”Miljonär innan 30 och pensionär innan 40”.



Du har inte börjat investera

"Om en person väntar med att investera... kommer den framtida konsekvensen bli att man tjänar omkring 850 kr mindre per dag. Anledningen till det är just att man missar den långsiktiga möjligheten som ränta-på-ränta ger."



Det säger Wall Street-veteranen Sallie Krawcheck, som tidigare arbetat som vd och finanschef på Merrill Lynch Wealth Management respektive Citigroup.