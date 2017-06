Utfryst i skolan och fick inte ens jobb på McDonalds – hur blev 25-åringen från Västerås plötsligt Sveriges hetaste PR-guru?

Spar inte på resurserna. Kasta dig in i en Uber för att hinna till restaurangen där kändisen är. Gör intryck, men glöm inte att vara avväpnande. Det är metoder Daniel Redgert har använt under sin resa från att inte ens få jobb på McDonalds till att använda kändisar som PR-verktyg för att bygga sitt eget namn.



I augusti släpps självbiografin ”Vem fan är han??”.



”Folk verkar inte ha förstått hur hårt jag har jobbat för att nå dit jag är och det är därför jag har valt att skriva en bok om det”, säger 25-årige Daniel Redgert.



Inspirationen till titeln kommer från en Flashback-tråd som inleds med:



”Är det någon som vet vem fan Daniel Redgert är och varför man ser honom lite överallt?”.



Historien om Daniel Redgert började med att han flyttade till Västerås som 7-åring efter att pappan fått jobb på ABB. Han försökte bli klassens clown, men blev klassens freak och åt skolmat på toaletten för att inte signalera att han var utfryst.



Där och då föddes en revanschlystnad han bär spår av än idag.



När han skulle börja gymnasiet såg han chansen att börja om på ruta ett, men kom inte in på den skola han ville – och tillbringade lektionerna med att drömma om att bli som kändisarna Alex Schulman och Isabella ”Blondinbella” Löwengrip.



Då han senare berättade för föräldrarna om sina planer på att flytta till Stockholm för en mediekarriär möttes han av oförstående blickar.



”Bloggar och annat fanns knappt, utan det var mest ett fenomen som diskuterades i media. Jag hade visserligen ett stort bekräftelsebehov, men har också alltid haft ett starkt inre självförtroende att saker och ting går bra”.



Han insåg att det skulle krävas kapital och såg ingen annan lösning än jobb på McDonalds. Från gång till annan dök det upp personer från kretsar han själv ville tillhöra. Då blev det till att gömma sig på toaletter för att inte sabotera chanserna.



Han har i tidigare intervjuer sagt att han har narcissistiska drag, men backar nu och menar att det inte handlar om någon personlighetsstörning.



”Jag är min egen största kritiker. Det har också gjort att jag lätt får stresseksem över armarna.”



Värst var det första veckan som ansvarig för PR-verksamheten på Perfect Day Media, som startades av podd-drottningarna Hannah Widell och Amanda Schulman.



Han hade just tillbringat de senaste 3 månaderna med att kombinera en snygg uppsägning på Patriksson Communication, förberedelser inför jobbet på Perfect Day, casting av SVT-programmet ”Flickvän på försök”, nattklubbschef för Kåken och bloggande för Expressen.



Det blev lätt jobb från 6 på morgonen till 1 på natten, och när det var dags att sova malde tankarna i huvudet.



Första sammanhållna semestern kom förra året med 4 veckor i New York. Han låg inte på latsidan då heller, utan ordnade via kollegan Malin Eklund möte med stjärnmäklaren Fredrik Eklund och det bar även av till en fest som realitystjärnan Kim Kardashian arrangerade.

Det krävs att man ser hela bilden genom att ta reda på vem som känner vem för att få vara med i den sortens sammanhang, enligt Daniel Redgert.



”Man måste börja med människor runt människor.”



Daniel Redgert förstår att hans metoder kan låta både utstuderade och opersonliga, men ser det inte som något problem så länge han inte hymlar med det. Han använder ingen annan mingelmetod än att vara sig själv, och tror att hans avdramatiserande person bidragit till att kändisar tar honom till sitt hjärta.



Tumregeln efter mingel och annat är att snabbt mejla och tacka för att ”håva in personen”. Han såras än över elaka kommentarer, men har i takt med framgångarna lärt sig att hålla viss distans. Kändisar som Sigge Eklund, Alex Schulman, Hannah Widell och Amanda Schulman är nära vänner idag.



Tanken på en karriär inom PR föddes när han insåg att många kändisar bloggar om sina PR konsulter till vänner. Daniel Redgert hävdar att det alltid var han som lyckades få ut flest artiklar ur varje produkt och flest intervjuer åt författare och annat.



Men första tiden i Stockholm var ingen dans på rosor. Efter att inte ens ha fått jobb på hamburgerkedjorna ordnade en bekant servitörsjobb på restaurang Grill.



Då han en dag fick reda på att han skulle servera medieprofilen Gry Forssell hoppades han på en öppning, men blev gruvligt besviken när hon efter en till synes tuff arbetsdag knappt gav honom en blick.



En bidragande orsak till att han kom in i de ”rätta kretsarna” var att han under sina utekvällar lärde känna nattklubbsvärdinnan på Spybar. Några år senare lärde han även känna nöjesansvarig för medlemsklubben Bernies vid innekrogen Nosh and Chow.



Men när Daniel Redgert väl skulle försöka sig på PR-branschen för att ta ytterligare ett steg mot sitt mål fick han inte ett enda svar, men till slut gav en distanskurs på Berghs praktikplats på Taste PR.



Där fick han snart vara med om spännande uppdrag – som Hollywoodstjärnan Tom Cruises besök i Stockholm, lansering av internationella filmer och pressfrågor för Grammis-galan.



Problemet var att han tjänade oerhört dåligt.



Parallellt med Taste PR återlanserade han sin sajt Radar Magazine, som även inledde ett samarbete med bloggnätverket Fashion Networks.



Efter en artikel i Resumé hörde Patriksson Communication av sig – 3 år efter att de fått och ignorerat hans CV.

”Jag sade fuck you i huvudet, men ville få fast anställning och tjäna mer pengar”.



Sitt riktigt stora break fick Daniel när Amanda Schulman och Hannah Widell ville att han skulle få fart på PR-verksamheten åt Perfect Day Media.



”Jag kände att det var det jag hade jobbat så hårt för. Det andra stora breaket kommer nog med boken, haha”.



Då PR-verksamheten började rulla för fullt passade han på att ringa Expressens nöjeschef för att få flytta sin blogg dit. Han drog även igång podden ”Tankar med”, som har mellan 120 000 och 150 000 lyssnare per vecka – med intervjuer med alltifrån Gudrun Schyman om hennes sexliv till hur det kändes för Regina Lund att bli offentligt mobbad.



”Jag frågar det folk vill veta och det kan ofta vara lite kontroversiella saker. Det gör att varje avsnitt brukar resultera i 2-12 artiklar i media. Så ur den bemärkelsen är jag kanske ett PR-geni, haha”.



Härnäst är planen att gräva guld i USA och han beger sig dit i mitten på juni. Han har inga planer på att få till ett möte med Donald Trump, men följer noga presidentens döttrar Ivanka och Tiffany i sociala medier.



”Skulle jag se att Tiffany Trump lägger ut en bild från en restaurang samtidigt som jag befinner mig i New York dundrar jag in max en halvtimme senare. Jag gjorde jämt så i Stockholm. Det är kanske lite freaky, men funkar”.



Det är nästan som disktrasor där du försöker vrida ur sista droppen ur allting?

”Det är en bra beskrivning. Jag har fått en tid på jorden. Då gäller det också att ha en plan för att få ut maximalt av livet.”