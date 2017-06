Svenske varumärkeskungen köpte just rättigheterna till Trumps senaste Twitter-tabbe – för 3 600 kronor

Svenske varumärkesexperten Per Holknekt har köpt rättigheterna till 32 varumärken i sitt liv hittills, men det 33:e kan vara det mest innovativa.



Holknekt har nu varumärkesregistrerat ordet Covfefe – en term som blev viral efter att ha förekommit i en av Donald Trumps tweets under tisdagen. Det rapporterar Breakit.



Trumps kontroversiella tweet – "Despite the constant negative press covfefe" – fick över 125 000 retweets på 24 timmar.



Holknekt, mest känd som grundare av klädmärket Odd Molly, varumärkesregistrerade ”covfefe” på Patent- och registreringsverket för 3 600 kronor.



“Jag har varumärkesradarn på dygnet runt. Nu äger jag rättigheterna i EU till världens kanske mest omtalade ord just nu. All marknadsföring är redan gjord av media. Det är kalas”, säger Per Holknekt till Breakit.



Han är inte säker på hur han ska tjäna några pengar på ”covfefe”, men ser en potential.



“Jag gjorde det här med glimten i ögat. Men man vet aldrig. Kanske Starbucks vill göra någon grej på detta i München, då får de prata med mig först. Om ett år tror jag att jag har gjort en bra affär. 3600 kronor är bara jordnötter i sammanhanget”.