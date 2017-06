Så mycket dyrare blir kläderna om H&M betalar fabrikslöner som går att leva på

Arbetarna på fabrikerna som producerar H&M:s kläder tjänar kring 750 kronor i månaden, medan en levnadslön i Bangladesh ligger på 2 083 kronor per månad, det vill säga mer än det dubbla.



Men det skulle inte krävas en stor prishöjning på kläderna i H&M:s butiker för att kunna betala ut en lön till fabriksarbetarna som går att leva på. Det påstår Sasja Beslik, chef för hållbara finanser hos Nordea, i ett inlägg på Twitter.



H&M har sammanlagt 1,6 miljoner arbetare i distributionskedjan, varav 272 580 anställda i Bangladesh.



Det här krävs för att betala ut högre löner, enligt Nordeas beräkningar:

Här är matten som ligger till grund för påståendet:

