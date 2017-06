Nu har Uber förlorat 6 miljarder och 8 toppchefer – under 5 katastrofala månader

Taxiappbolaget Uber gör en ny storförlust på 708 miljoner dollar, motsvarande 6,2 miljarder kronor, för det första kvartalet. Det är samtidigt en minskning från de 991 miljoner dollar som bolaget gick back under föregående tre månader, skriver Wall Street Journal.



Omsättningen under det första kvartalet steg med 18 procent till 3,4 miljarder dollar.



Uber, som har fyllt på med 15 miljarder dollar genom finansieringsrundor och skuldfinansiering, uppgav sig ha fortfarande ha 7,2 miljarder dollar i kassa. Det är ungefär på samma nivå som i slutet av förra året.



Bolaget meddelade också att finanschefen Gautam Gupta lämnar företaget i juli för att börja på en annan Silicon Valley-baserad startup. Uber har påbörjat jakten efter en finanschef med erfarenhet från börsen i takt med att bolaget blickar mot en börsnotering, uppgav källor med insyn.



Här är 7 andra chefer som lämnat Uber under 2017 hittills:

Ubers ingenjörschef inom självkörande bilar Raffi Krikorian

Ubers chef inom AI Gary Marcus

Ubers direktör Jeff Jones

Ubers kartchef Brian McClendon

Ubers pr-ansvarige Rachel Whetstone

Ubers chef för skjälvkörande bilar Anthony Levandowski