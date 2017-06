Adalberth presenterade just ett nytt superprojekt – med Tysander som investerare

Klarna-grundaren Niklas Adalberth har gått samman med andra svenska techprofiler för att grunda en ny gemensam fond på 300 miljoner kronor.



Fonden, som går under stiftelsen Norrsken, kommer investera i startups som ska lösa samhällsproblem med hjälp av techlösningar. Den största delen kapital skjuts till av Adalberth själv, rapporterar Di Digital.



”Att skapa en större fond tillsammans med några av världens bästa entreprenörer känns sjukt kul”, säger han.



Filip Tysander, som snabbt blev miljardär på klocksuccén Daniel Wellington, går in med kapital till fonden.



”Vi har inte tid att vänta med att lösa de utmaningar som vi står inför. Unga framgångsrika entreprenörer behöver inse att vi måste agera parallellt med våra företagsresor”, uppger han till Di Digital.



”Det här kändes helt rätt. Det här är det häftigaste som händer just nu och då vill jag engagera mig i det”, säger Carl Manneh, tidigare vd på Mojang och en av personerna bakom Minecraft, som ocskå går in i Adalberths nya fond.



Ansvarig för fonden blir David Frykman och Susanna Campbell. Hon säger att de endast kommer fokusera på svenska bolag till en början. Det som gör att fonden sticker ut är att investerarna inte får någon avkastning.



”Det finns många förebilder i USA, där det finns en helt annan tradition att ge tillbaka. Det finns inte på samma sätt i Europa och vi hoppas kunna agera som förebilder” säger Niklas Adalberth.