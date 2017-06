Elon Musk gav just årets viktigaste Trump-kritik på Twitter

Elon Musk har fått en del uppmärksamhet för att han sitter som rådgivare åt Donald Trump.



Men gårdagens besked om att Trump är på väg att dra USA ur Parisavtalet mot klimatförändringar har fått Tesla-grundaren att till slut inta en kritisk ställning mot presidenten, i en koncis tweet på 11 ord.



Nu hotar Musk med att sluta som rådgivare åt Trump om USA drar sig ur den globala klimatuppgörelsen.

Will have no choice but to depart councils in that case