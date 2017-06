Det här är världens största börsbolag 2017

Den kinesiska banken ICBC behåller position som världens största publika företag. Det framgår av Forebes årliga ranking Global 2000, som sajten People China har tagit del av. ICBC står för The Industrial and Commercial Bank of China.



Även tvåan på listan är ett kinesiskt företag, China Construction Bank. Först på tredje plats kommer ett amerikanskt företag, konglomeratet Berkshire Hathaway, som styr av finanskändisen Warren Buffett.



Forbes Global 2000-undersökning domineras till 40 procent av amerikanska och kinesiska bolag. Undersökningen täcker in företag från 58 länder och består av variabler som omsättning, vinst, tillgångar och marknadsvärde.



Det finns 26 svenska börsbolag på listan, 23 av dem från Stockholm. Det högst rankade är Nordea på plats 157.



”Det gör att vi hamnar i den absoluta världseliten. Det är få städer med 2 miljoner invånare som har 23 bolag på den här listan”, kommenterar Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare, till Di, och tillägger:



”Att börsens största bolag kanske inte till vara kvar i Stockholm och Sverige – det är ingen marginell sak.”



ICBC har en försäljning på 151 miljarder dollar, 42 miljarder dollar i vinst, tillgångar på 3 473 miljarder dollar och ett marknadsvärde på 230 miljarder dollar.