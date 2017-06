Snart är elbilar billigare än bensinbilar - och en ny era tar sin början

När elbilar blir billigare än bensinbilar kommer en ny era ta vid. Och det kan ske redan om några år.

Elbilar kommer att bli billigare att köpa än bensindrivna bilar redan 2025, enligt en ny undersökning gjord av Bloomberg New Energy Finance.



Det som förväntas göra de eldrivna fordonen billigare är fallande batterikostnader. Batterier står idag för nästan hälften av kostnaden i en elbil, något som förväntas sjunka med 77 procent fram till 2030, enligt Bloomberg New Energy.



Renault som satsar på elbilar har varit inne på samma tankebanor och spår ett prisskifte under nästa årtionde till fördel för de eldrivna fordonen.



”Vi har två kurvor. En är att vi får kostnadsreduceringar inom elbilar tack vare genombrott i kostnaden för teknik och mer volym. Samtidigt kommer bensindrivna stiga i pris som ett resultat av strängare regleringar, särskilt när det gäller partikelregleringar”, sade Gilles Normand, Senior Vice President för elbilar på Renault, tidigare denna månad i London.