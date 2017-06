Women for Leaders Premium Leadership Program

Det är ett unikt exekutivt ledarprogram för de absolut bästa kvinnliga ledarna designat av framstående kvinnliga ledarprofiler från näringsliv och offentlig verksamhet som startar i oktober 2017

Om Women for Leaders: Women for Leaders har visionen att skapa ett ekosystem för kvinnor i karriären och driva förändringen mot ett modernt hållbart ledarskap. Genom sina tjänster tar de ett helhetsgrepp i syfte att både utveckla och stötta kvinnor i karriären. De arbetar också aktivt för att hjälpa företagen att bli mer jämställda som arbetsgivare. Detta sker genom märkningen "Equal Employer", strategisk rådgivning, föreläsningar och workshops. Women for Leaders startar i höst ett exekutivt ledarprogram för de bästa kvinnliga ledarna. Women for Leaders driver också nätverket WfL Network. Eva Ekedahl driver sedan tidigare även Karriärpodden där hon intervjuar Sveriges mest framgångsrika kvinnliga ledare.

Co-designers:

Ann Hellenius, CIO Stockhoms Stad

Liza Nyberg, CEO Landshypotek Bank

Veronica Rörsgård, EVP HR & IT Skanska

Hélène Barnekow, CEO Telia Sverige

Klara Adolphson, Senior Advisor

Johanna Frelin, CEO Tengbom

Monica Längbo, HR Director ManpowerGroup

Frida Lundh, Senior Advisor

Läs mer och gör din ansökan till programmet här

I dagens snabbföränderliga värld där affärsmodeller omkullkastas, tempot är konstant uppskruvat och de gängse metoderna för beslutsfattande, styrning och ledning är förlegade krävs ett modernare inkluderande ledarskap. Deltagarna i Premium Leadership Program kommer att bli redo att ta positioner som ledare för företag och organisationer i stark förändring in i framtiden.

Fotograf: Kyllerphoto/Petra Kyllerman

Bakgrund:



All forskning visar att jämställda företag är mer lönsamma och hållbara över tid. De som lyckas har bättre kundnöjdhet, bättre medarbetarnöjdhet, är bättre på att attrahera talang samt har bättre beslutsförmåga vilket ger bättre avkastning. Ändå så har vi inte kommit längre. Fortfarande har vi stora löneskillnader mellan män och kvinnor samt väldigt få kvinnor på toppositionerna i såväl privata näringslivet som offentlig sektor. Därför startade Eva Ekedahl och Jeanna Rutherhill Women for Leaders i juni 2016.

"We will lead the change and change the lead."

Läs mer och gör din ansökan till programmet här