Så bygger du en digital pengamaskin – i 4 enkla steg

Boken ”Bygg en pengamaskin – Google Adwords för alla” tipsar hur du ska gå tillväga för att lyckas med marknadsföring via Google Adwords. Den punkterar även en rad myter.



Författarduon till boken ”Bygg en pengamaskin – Google Adwords för alla” är inga duvungar i sammanhanget. Michael Wahlgren har arbetat senaste decenniet med marknadsföring på Google. 2007 grundade han Pineberry, en byrå specialiserad på sökmotoroptimering, SEO, annonsering i sociala medier och just Google AdWords. Michael Berman är chef för sökordsannonsering (SEM) på Pineberry och har arbetat med AdWords i 7 år i såväl Sverige som internationellt.



Tanken med boken är att den ska vara så enkel att även lekmän kan ta till sig den, att den ska gå att läsa på en kväll, och framförallt: göra AdWords-annonsering lönsam.



Glöm exempelvis att gå på magkänsla. Fakta är det som gäller för den som vill lyckas med AdWords-annonsering.



Det går att finjustera annonseringen in i minsta detalj, och det fina i kråksången är att Google-annonseringar når kunden när den fattar köpbeslut – 9 av 10 svenskar googlar innan de köper en produkt eller tjänst.



Det dröjde dock till 2002 innan AdWords blev en framgång för Google; då infördes en prismodell som innebär att annonsören endast betalar för annonsen när någon klickar på den.



Konkurrenterna hade visserligen haft liknande lösningar sedan länge. Men Googles genidrag var att de inte bara införde att högsta budet avgör om en annons visas högst upp, utan även kombinerade bud med relevans. Logiken bygger på att annonsörer med så kallad hög klickfrekvens är mer relevanta än de med låga motsvarigheter. Därmed uppstår en win-win: den som googlar får mer relevanta träffar, annonsörerna får mer relevanta klick och Google får mer annonsintäkter, enligt författarna.



Berman och Wahlgren varnar för tre myter vanliga gällande AdWords: att det är enkelt, att ingen klickar på annonserna och att högst bud vinner.



För att lyckas med AdWords krävs:

En genomtänkt strategi

En budget på 3 000 - 30 000 kronor per månad.

En uttänkt plan för var det ska annonseras rent geografiskt

Att man betalar tillräckligt för att slå konkurrenterna på fingrarna.

Så fort du vet att strategin fungerar är det bara att skyffla in pengar, och en pengamaskin är född, enligt författarna.



Ett knep är att använda negativa sökord.



Det är inte så negativt som det låter; negativa sökord förhindrar att annonser visas på googlingar du inte vill synas på. En välkomponerad lista över negativa sökord gör att annonsörer kan spara stora pengar – dels genom att inte betala för klick som ändå inte leder till köp, dels genom att slippa visas på sökfraser som inte ger klick.



Ta till exempel en biluthyrare som Hertz. Här är köp ett lämpligt negativt sökord. Annars är risken stor för att Hertz syns på googlingar från personer som vill köpa – inte hyra bil.



Det går också att snylta på varumärke, och den som vill slippa riskera att falla offer för sina egna metoder kan ”knuffa ned” konkurrenter genom att annonsera på sitt eget varumärke. Det kan ju verka som att man slår sig för bröstet, men metoden ger i regel ett högre så kallat Quality Score än konkurrenten, då flesta som googlar på ditt varumärke är ute efter din sajt - inte konkurrentens.



Författarduons erfarenhet säger också att det inte är glassiga annonser med vackra ord eller slogans som lyckas bästa, utan satsa hellre på mindre glamorösa budskap.



Den som vill skapa en pengamaskin genom AdWords bör helt enkelt tänka sig in i en googlares perspektiv.