McDonalds egna anställda: Det här ska du absolut inte beställa hos oss

Reddit-tråden som började med frågan ”Ni som jobbar på snabbmatsställen – vad ska vi aldrig beställa från er?” har fått kring 16 000 svar, skriver The Sun.



Flera av de som skriver i tråden uppger sig jobba, eller ha jobbat, på McDonalds.



”Jag har jobbat på McDonalds. Beställ inte fiskbullarna” skriver en användare. Han får medhåll:



”[Beställ inte] Fiskfiléer från McDonald’s, jag har sett dem ligga runt i timmar innan de blir serverade” skriver användaren Call_Me_Feefer enligt The Sun.



Ett annat varningens finger höjs för att äta på snabbmatsrestaurangen efter tio på kvällen.



”På kvällen är ledningen upptagen med pappersarbete och räkna pengar, så då råder mer eller mindre anarki… Flera anställda gick på toa utan att tvätta händerna eller använda handskar och återgick sedan till att förbereda mat” skriver användaren The Pastry Dragon.



Även andra snabbmatsrestauranger får kritik; allt från att Subways ”ugnsrostade kyckling” egentligen bara kokas i mikron och att Starbucks serverar en massa uppvärmd frysmat, rapporterar The Sun.