Här är 3 saker som krävs för att bli influencer – så att du kan säga upp dig från jobbet och bli digital nomad

Finlandssvenska Sara Forsberg var 20 år när hon spelade in videon "What Languages sound like to foreigners", i vilken hon skickligt imiterade världens olika språk, och fick dem att låta autentiska, även fast det var totalt nonsens.

Nu, två år senare, har hon 816 000 följare på YouTube. Men det är inte språk Sara håller på med längre, det har inte behövts. Hon kunde istället bli artist på heltid, sälja t-shirts och spela in reklamfilmer i Kalifornien. Allt detta tack vare att hon först spelade in en video på YouTube och skapade ett personligt varumärke som kunde säljas.

I Sverige kan YouTube nästan ses som en egen exportmarknad, med otaliga stjärnor; ledd av Pewdiepie med en följarskara på nästan 50 miljoner - och ännu fler intjänade kronor per år.

För den som lyckas samla ihop en stor tittarskara öppnar sig en ny värld som influencer; med agenter, TV-framträdanden (den gamla sorten), uppträdanden, och sponsoravtal med varumärken. Det spelar inte längre någon roll vad det var som ursprungligen gjorde dig "viral", för du känns igen, förmodligen inom en särskild målgrupp, och du är en influencer. Livet blir sig aldrig likt igen.

Det har blivit allt hårdare konkurrens om följarnas uppmärksamhet, efter att den första vågen av stjärnor visade vägen.

Att komma igång betyder att stå för sin egen produktion, samt se till att följarna blir fler och alltmer beroende av ditt innehåll. Detta är den allra tuffaste fasen.

Där någonstans befinner sig 22-åriga Julia Salvia. Hon har som målsättning att tiodubbla sin smink-intresserade följarskara inom en kort tidsperiod, skriver amerikanska Fortune i ett porträtt.

Salvias förebild är Michelle Phan, som slog igenom med instruktionsvideos för sminkning och har sedan dess lanserat en prenumerationstjänst för smink online: Ipsy. Nu är hon rankad som nummer sju på Forbes lista över de bäst tjänande YouTube-stjärnorna (svenska Pewdiepie är överlägsen etta). Förutom inkomster från reklam tjänar hon extra genom att instruera unga aspiranter i konsten att bli en YouTube stjärna. "Jobba tillräckligt, och tillräckligt hårt" är ett av hennes råd, enligt Fortune.

Salvias historia speglar också den uppoffring som krävs: nästan all hennes fritid går åt till att skapa innehåll, eller kommunicera med följarna.

Hur tjänar influencers på YouTube sina pengar?

Först och främst behövs en kritisk massa av följare. Kamiu Lee från Bloglovin', en plattform för att föra samman influencers med varumärken, säger till Fortune:

"Då du nått omkring 100 000 följare, har du förmodligen ett tillräckligt stort intresse för att skapa hyfsade möjligheter för betalda inlägg."

Föga överraskande är det rollen som influencer som gör att YouTube-stjärnor kan tjäna rejäla pengar; genom att göra reklam för företag, reklam som särskilt riktar sig mot unga konsumenter.

Det handlar framförallt om:

Sponsrade inlägg på sociala medier

Sponsrade videos och blogginlägg

Produkt-partnerskap i andra kanaler, såsom TV och evenemang

Två kända YouTube-agenter menar att det finns fler än bara ett sätt att tjäna pengar på som influencer. Marknadsföring, olika evenemang och böcker är exempel på vanliga inkomstkällor, säger de till Business Insider. Dessutom är det många YouTube-kändisar, till exempel Michelle Phan, som skapar helt egna varumärken.

Här är 3 saker som krävs för att slå igenom på YouTube och bli influencer:

Hitta din nisch, följ den religiöst, och få ut ditt innehåll regelbundet. YouTube är känt för roliga och underhållande videos, och det går bäst hem hos yngre tittare, så ha glimten i ögat.

Skapa en igenkänningsfaktor.

Skapa kontakt med ett nätverk som kan hjälpa dig att nå ut till varumärken.

Det är ett heltidsjobb att bli Youtube-stjärna.

"Jag vill det här så mycket. Det är inte för skojs skull mera, eller någon hobby. Jag vill inte sitta på ett kontor och jobba för någon annans dröm, jag vill dela något varenda dag med någon" säger Jessica Salvia.