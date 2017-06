H&M:s hemlige makthavare: Är han på väg att bli klädjättens nya vd?

H&M:s hemlige makthavare Fredrik Olsson är chef för alla H&M:s 3 962 butiker.



41-åringen, som har jobbat på H&M hela sitt arbetsliv, har som uppgift att tackla sämre tillväxt än väntat och lyfta e-handeln. Nu pekas han ut som kandidat för att bli klädjättens nya koncernchef, skriver DN.



"Det har varit rykten om att Karl-Johan Persson ska sluta. Han är en av de vd:ar som suttit längst på sin post på Stockholmsbörsen, trots att han fortfarande känns ung. Fredrik Olsson skulle kunna vara en efterträdare".

Det säger Di:s aktieanalytiker Ulf Peterson.



Till skillnad från den nuvarande koncernchefen kommer Fredrik Olsson från en blygsam bakgrund och har efter studierna i maskinteknik och ekonomi genom sig upp genom leden i H&M, efter att ha börjat som controller på inköpssidan.



När H&M:s övriga varumärken (Cos, & Other Stories, Monki, Cheap Monday, Weekday och H&M Home) fick en egen chef under kategorinamnet New Business fick alla H&M-butiker en egen chef – och i det tysta blev Fredrik Olsson plötsligt en makthavare i Sveriges tredje största bolag, sett till omsättning.