Här är utbildningarna som skapat flest miljonärer

En universitetsutbildning är varken en garanti eller en nödvändighet för att bli framgångsrik och förmögen. Några universitet har dock lyckats producera en hel uppsjö av dollarmiljonärer och miljardärer, och även bland dessa sticker några universitet ut mer än andra.

I en rapport publicerad av organisationen Wealth-X har universitet världen över rankats efter hur många förmögna personer de skapat. Dessa kallar de för "UHNW"-alumner (Ultra-High Net Worth), vilket är personer med ett egenkapital över 30 miljoner dollar, skriver Business Insider.

Bland kända alumner från universiteten finns politiker, idrottsstjärnor och driftiga entreprenörer.

Prestigefyllda Harvad toppar listan. De har den största alumnigruppen och har skapat totalt 131 miljardärer. Tillsammans utgör dessa 5,5 procent av världens alla dollarmiljardärer.

20. University of California, Los Angeles

Förmögen alumn: Larry Fink, medgrundare till, ordförande av och VD för BlackRock.

Antal UHNW-alumner: 235

Total förmögenhet: 547 miljarder kronor

19. Boston University

Förmögen alumn: Howard Stern, amerikansk radiopersonlighet.

Antal UHNW-alumner: 241

Total förmögenhet: 539 miljarder kronor

18. University of Cambridge

Förmögen alumn: Arianna Huffington, medgrundare till och ansvarig utgivare av The Huffington Post.

Antal UHNW-alumner: 271

Total förmögenhet: 599 miljarder kronor

17. University of Michigan

Förmögen alumn: Larry Page, grundare av och VD för Alphabet.

Antal UHNW-alumner: 272

Total förmögenhet: 1225 miljarder kronor

16. University of Notre Dame

Förmögen alumn: Joe Montana, före detta amerikans fotbollsspelare.

Antal UHNW-alumner: 277

Total förmögenhet: 382 miljarder kronor

15. University of California, Berkeley

Förmögen alumn: Gordon Moore, medgrundare till och ordförande emeritus av Intel.

Antal UHNW-alumner: 290

Total förmögenhet: 1086 miljarder kronor

14. The University of Texas at Austin

Förmögen alumn: Rex Tillerson, USAs statssekreterare och före detta ordförande av och VD för Exxon Mobile.

Antal UHNW-alumner: 293

Total förmögenhet: 617 miljarder kronor

13. University of Southern California

Förmögen alumn: Marc Benioff, grundare av och VD för Salesforce.

Antal UHNW-alumner: 294

Total förmögenhet: 851 miljarder kronor

12. University of Virginia

Förmögen alumn: Paul Tudor Jones, grundare av Tudor Investment Corporation.

Antal UHNW-alumner: 300

Total förmögenhet: 556 miljarder kronor

11. Cornell University

Förmögen alumn: David Einhorn, grundare av och direktör för GreenLight Capital.

Antal UHNW-alumner: 319

Total förmögenhet: 877 miljarder kronor

10. Princeton University

Förmögen alumn: Jeff Bezos, grundare av och VD för Amazon.

Antal UHNW-alumner: 330

Total förmögenhet: 1633 miljarder kronor

9. Yale University

Förmögna alumner: före detta statssekreterare Hillary Clinton och före detta presidenten Bil Clinton.

Antal UHNW-alumner: 360

Total förmögenhet: 1355 miljarder kronor

8. Northwestern University

Förmögen alumn: Ginni Rometty, ordförande av och VD för IBM.

Antal UHNW-alumner: 365

Total förmögenhet: 695 miljarder kronor

7. University of Chicago

Förmögen alumn: Even Sharp, medgrundare av och kreativ chef för Pinterest.

Antal UHNW-alumner: 371

Total förmögenhet: 808 miljarder kronor

6. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Förmögen alumn: Drew Houston, grundare av och VD för Dropbox.

Antal UHNW-alumner: 375

Total förmögenhet: 1868 miljarder kronor

5. Stanford University

Förmögen alumn: Peter Thiel, medgrundare till PayPal.

Antal UHNW-alumner: 466

Total förmögenhet: 3510 miljarder kronor

4. New York University

Förmögen alumn: Angelina Jolie, skådespelerska och filantrop.

Antal UHNW-alumner: 488

Total förmögenhet: 1346 miljarder kronor

3. Columbia University

Förmögen alumn: Warren Buffet, investerare, filantrop och ordförande för Berkshire Hathaway.

Antal UHNW-alumner: 578

Total förmögenhet: 2667 miljarder kronor

2. University of Pennsylvania

Förmögen alumn: Elon Musk, medgrundare till PayPal samt grundare och VD för Tesla och SpaceX.

Antal UHNW-alumner: 832

Total förmögenhet: 3206 miljarder kronor

1. Harvard University

Förmögen alumn: Lloyd Blankfein, ordförande och VD för Goldman Sachs.

Antal UHNW-alumner: 1906

Total förmögenhet: 7045 miljarder kronor