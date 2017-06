Här är crowdfunding-klockorna som redan nått kultstatus – och de gör något som Daniel Wellington aldrig testat

Haikara är den senaste i en lång rad av klockbolag som försöker göra en Daniel Wellington – klockbolaget som Filip Tysander byggde till ett miljardimperium på fem år.



Det kan tyckas paradoxalt att så många entreprenörer satsar på klockor i en tid när alla går runt med smarta telefoner som snabbt ger svar på vad klockan är.



Här har Haikara hittay sin nisch; smartwatches, eller smarta klockor – ett segment som Daniel Wellington än så länge inte gett sig in på. Men istället för en fyrkantig och otymplig modell á la Apple Watch satsar det nystartade finska bolaget på ”moderiktiga” klockor – det vill säga smarta klockor som ser ut som traditionella klockor.

Och det verkar finnas en stark efterfrågan: När kampanjen på IndiGoGo lanserades för några veckor sedan nåddes målet på 48 timmar, och med 14 dagar kvar har Haikara dragit in över 1 miljon kronor. Prislappen ligger kring nästan 3 000 kronor (299 Euro).



G-Lab 21 i Göteborg märker tydligt av klocktrenden bland entreprenörer. Bolaget drog igång hösten 2014 och är en mötesplats där man bland annat driver acceleratorn Grow ihop med Connect Sverige Region Väst. Det dröjde bara till våren 2015 innan G-Lab 21 hade minst ett klockbolag i veckan som hörde av sig.



Klockbolagen vill ofta få hjälp med Kickstarter-kampanjer och annat, men problemet är bara att entreprenörerna sällan har tänkt tillräckligt långt.



”Det Filip Tysander lyckades med var klockrent, haha. Han tänkte att alla Handels-killar som skulle ut och jobba behövde en klocka till kostymen och att det inte fanns tillräckligt med billiga, men ändå snygga klockor”.



Men många av bolagen brister just i det här med vilka kunder man ska ha, enligt Peter Kurzwelly. Men anstormningen innebär ändå inte att han stänger dörren för klockbolag som vill få hjälp att vässa affärsidén, utan han är ändå alltid nyfiken på tanken som ligger bakom – och det är i just det avseendet som det ofta brister.



”Många tror att det räcker med att skissa en klocka, beställa den via Alibaba och marknadsföra det via sociala medier. Jag gillar ändå att man försöker och skaffar viktig entreprenörserfarenhet på köpet även om det kanske inte blir klockor de flesta lyckas med precis”.



Det återstår att se vad som händer med Haikura.