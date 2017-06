Bill Gates: Skicka mig ditt CV – om du lyckas läsa klart den här boken

"The Art of Computer Programming" är en bok i flera volymer av Stanford-professorn Donald Knuth – och notoriskt svår att ta sig igenom, skriver Business Insider Nordic.



”Om du tror att du är en riktigt bra programmerare… läs Art of Computer Programming… om du läser klart hela borde du definitivt skicka ditt CV till mig” säger Bill Gates, enligt MIT Techonology Review.



Den första utgåvan av boken släpptes redan 1962, och den senaste 2015. Den är känd för att ge en grundlig och djuplodande genomgång – och även utmana skickliga programmerare.



”Det tog en otrolig disciplin och flera månader för mig at läsa den… om någon tror att de vet allt kommer Knuth hjälpa dem inse hur komplicerad världen är” säger Bill Gates.