Nordea: Sverige förlorar miljarder om vi flyttar

Sverige kan gå miste om 6 miljarder kronor om Nordea flyttar. Det menar Rodney Alfvén från Nordea, som är chef över Investor Relations på den svenska storbanken.



”I resolutionsavgifter kommer det handla om mellan 5,5 och 6 miljarder kronor per år som Nordea inte kommer att betala till Sverige då avgifterna betalas till det nya landet om det blir beslut om flytt”, säger han till SvD Näringsliv.



Tidigare uppgav finansministern Magdalena Andersson via en pressekreterare till Di att Sverige inte kommer förlora några skatteintäkter, eftersom Nordea måste betala bolagsskatt på den svenska verksamheten, även om huvudkontoret flyttar utomlands.



Det är regeringens förslag på att höja den så kallade resolutionsavgiften som fått Nordea att sparka bakut och hota med flytt utomlands.



”Med nuvarande resolutionsavgift så handlade våra kostnader om 2 miljarder kronor per år i tre år. Men med regeringens förslag ökar vår avgift med 39 procent och utan tidsbegränsning. Det innebär över 3 miljarder mer för all framtid om inte de föreslagna reglerna ändras” säger Rodney Alfvén.