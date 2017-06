Video: Är det här Musks galnaste projekt hittills?

Kolonisera mars med SpaceX, bygga hyperloop som tar dig fram snabbare än flyget och implantera små elektroder i hjärnan för att kunna ladda upp och ladda ner tanka – frågan är om Elon Musks tunnelprojekt ändå inte är det mest excentriska han företar sig just nu.



The Boring Company, som grundades 2016 ska försöka borra tunnlar under Los Angeles för att lösa trafikproblem – men än så länge har de bara borrat under parkeringsplatsen på SpaceX, eftersom det inte kräver något extra bygglov.



Den här nya videon från The Boring Company visar hur det skulle kunna gå till – ett futuristiskt transportsystem under jord som hämtar bilarna från markytan via ett särskilt hissystem för bilar.



Oavsett om det genomförs eller inte är det underhållande titta på.