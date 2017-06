Så många miljarder har världens rikaste förlorat på Trump – inom loppet av ett dygn

Världens 500 rikaste tappade sammanlagt 35 miljarder dollar under onsdagen, skriver Bloomberg.



Kurserna på New York-börsen föll tillbaka rejält på onsdagen i spåren av turbulensen kring president Donald Trump och uppgifterna om inblandning i pågående FBI-utredning kring säkerhetsrådgivaren Flynn.



Detta har spätt på oron kring hans presidentskap och även hans förmåga att genomföra olika reformer. Det breda S&P 500-indexet sjönk 1,82 procent till 2 357,03.



Mark Zuckerberg har drabbats värst av Trump-krisen – Facebooks aktie sjönk 3,3 procent under onsdagen, vilket kostade honom 17,6 miljarder kronor.



Världens rikaste, Bill Gates, förlorade 1 miljard dollar, motsvarande 8,78 miljarder kronor, när hans största innehav Microsoft Corp sjönk med 2,8 procent.



Amazon-grundaren Jeff Bezos tappade 1,7 miljarder dollar när Amazonas aktie minskade med 2,2 procent. Det innebär att han nu har halkat ner från andra till tredje plats bland världens rikaste – medan spanska detaljhandelskungen Amancio Ortega klättrade till andra plats, med en förlust på endast 3,1 miljarder kronor.