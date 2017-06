Här är 7 enkla beteenden som gör dig mer attraktiv - enligt forskning

Du har humor

Flertalet studier bevisar att humor är attraktivt, bland annat forskning från Lakehead University 1998, skriver Business Insider.



Du är omringad av vänner

Folk framstår nästan alltid som mer attraktiva i grupp, enligt en studie från University of California 2014.



Du hoppar kallpratet

En testgrupp fick sitta och kallprata i 45 minuter, och den andra testgruppen gick direkt in på närgångna samtal – i en psykologisk studie vid State University of New York 1997. Det visade sig att de som skippade kallpratet framstod som mer attraktiva.

Du har en öppen hållning

Korsa inte dina armar; en öppen och självsäker hållning gör dig mer attraktiv för folk som träffar dig för första gången. Det visar flera olika studier, skriver BI.



Du är en ledare

En studie från Cornell University med flera 2014 visade att personer i en grupp tycker att deras ledare är mer attraktiv än vad utomstående gör.



Du ler ofta

Två Schweiziska experiment ledde forskare att dra slutsatsen att ju större en persons leende, desto attraktivare uppfattas hen att vara, enligt BI.



Du är snäll

När folk hör talas om hur snäll en annan person är så kommer de sedan finna den personens ansikte mer attraktivt, enligt en studie från Huazhong University of Science med flera 2014.