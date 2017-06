Elon Musk gav just årets bästa exempel på ledarskap - i en enda tweet

Efter att SpaceX som första rymdaktör i april lyckades med bedriften att skjuta upp en återanvänd raket – och därefter landa den – la Elon Musk upp en tweet på endast 19 ord.



På en enda tweet gav han ett alldeles utmärkt exempel på ledarskap, säger författaren och ledarskapskonsulten Justin Bariso till Inc.





Incredibly proud of the SpaceX team for achieving this milestone in space! Next goal is reflight within 24 hours.