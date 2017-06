80-åriga mattesnillet knäckte Wall Street-koden – nu drar han in 1,2 miljarder varje månad

Här är mattesnillet som knäckte Wall Street-koden - nu drar han in miljarder varje månad.

2016 var ett tufft år för hedgefonder. Fonderna avkastade i snitt 5,4 procent, alltså en bra bit under de 11,9 procent som amerikanska storbolag (på S&P500-indexet) snittade under samma period. Det visar siffror från eVestment rapporterar Business Insider Nordic.

Svag avkastning i kombination med höga avgifter har fått många kunder att rösta med fötterna. Förra året tappade hedgefonderna 70 miljarder dollar, vilket är det största tappet sedan 2009, skriver BI.



Trots den dystra trenden går det ingen nöd på branschens toppnamn. Nyligen släppte Institutional Investor’s Alpha en lista över hedgefondsförvaltarna som drar in mest pengar. Det visar sig att de 25 bäst betalda drog in sammanlagt 11 miljarder dollar (vilket motsvarar 97 miljarder svenska kronor) under 2016.



Överst på listan tronar 80-åringen James Simons, som grundat Renaissance Technologies. Hans årsinkomst landade på 1,6 miljarder dollar, vilket motsvarar mer än 1,2 miljarder svenska kronor i månaden.



Han började sin bana som matematiker och kryptograf – och jobbade åt NSA med att knäcka koder, tills han fick sparken från NSA för att öppet ha motsatt sig Vietnamkriget.



Till slut insåg Jim Simons att han kunde använda sina kunskaper för att knäcka koderna i finansvärlden.



”Jag var trött på matten, närmade mig 40, och hade lite pengar. Så jag började med trading, och det gick väldigt bra. Efter ett tag kollade jag på datan och tänkte att det såg ut att finnas strukturer” säger han i en TED-intervju.



Så han anställde några matematiker och började designa algoritmer. Det var början på Renaissance Technologies. Resten är historia.