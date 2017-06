Bill Gates gav just årets viktigaste karriärtips – i en enda tweet

Artificiell intelligens, energi eller bioteknik.



Det tycker Bill Gates är de viktigaste karriärerna som unga studenter borde satsa på – och är de ämnen han själv hade satsat på om han skulle börja studera idag.



Det framkommer i en tweet som Microsoft-miljardären la upp under tisdagen 15 maj.

2/ AI, energy, and biosciences are promising fields where you can make a huge impact. It's what I would do if starting out today.