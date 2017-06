Tjänar du en vanlig svensk lön? Då är du rikare än 99 procent av jordens befolkning

Om du tjänar en vanlig svensk lön tillhör du världens rikaste 1 procent.



I alla fall enligt sajten Global Rich List, som är skapad av byrån Poke London åt hjälporganisationen Care – för att utmana bilden av att genomsnittliga löntagare i västvärlden inte är rika, enligt The Next Web.



En svensk snittlön är 32 000 kronor per månad, eller 384 000 kronor per år, enligt SCB. Det blir strax under 300 000 kronor efter skatt, vilket är det underlag sajten använder för att räkna ut hur dina inkomster står sig globalt.



Men även om en svensk snittlön gör dig relativt rik globalt är det fortfarande över 60 miljoner människor som är rikare, enligt Global Rich List.



Sajten ger även en möjlighet att donera pengar.