Här är 31 välkända tv-serier som just har skrotats

”Nu har vi bestämt att det inte blir mer Skam till hösten. Och även om jag vet att det kommer blir upprört och ledsamt där ute så är jag helt säker på att det kommer att bli ett bra beslut.”



Det skrev seriens skapare Julie Andem i ett Instagram-inlägg i början på april. Säsong fyra, som sänds just nu, blir därmed den sista.



Våren är en vanlig tid för nätverk och produktionsbolag att fatta beslut kring vilka serier som får en fortsättning – och vilka som får lämna plats för nya satsningar.



The Leftovers, The Vampire Diaries, Bloodline och Masters of Sex är några av de amerikanska tv-serierna som nyss har skrotats när beslutsfattare på nätverken har gått igenom tittarsiffrorna.



Här är listan på serierna som inte överlevde gallringen den här våren, listade av Business Insider Nordic.

2 Broke Girls American Crime APB Bates Motel Black Sails Bloodline Bones The Catch Criminal Minds: Beyond Borders Doubt Dr Ken Emerald City Eyewitness Frequency Girls Good Girls Revolt The Great Indoors Grimm Last Man Standing The Leftovers Masters of Sex Orphan Black Pitch Powerless Pretty Little Liars Rosewood Sleepy Hollow Skam Teen Wolf Time After Time The Vampire Diaries