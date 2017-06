Bostadsmarknaden gjorde nyss något den inte gjort på länge – är det här början på lägre priser?

Under april minskade priserna på bostadsrätter med 0,3 procent i Stockholm, och 0,2 procent i hela landet. Det visar färska siffror från Valeguard, skriver DI.



”För första gången på mycket länge sjönk priserna på bostadsrätter i hela Sverige” konstaterar Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, och förklarar:



”Priserna är nu uppe på en nivå så att en del blir tveksamma psykologiskt, men naturligtvis även ekonomiskt. Detta trots att räntorna är låga och att Sveriges ekonomi är stark med låg arbetslöshet.”



Enligt Svensk mäklarstatistik har priserna dock stått stilla den senaste månaden.



”Avmattningen vi ser nu skulle kunna vara en början, men det har vi sagt många gånger” säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, till TT.



På årstakt ökar priserna på bostadsrätter fortfarande med 7,8 procent, enligt Valeguard, och 7 procent enligt Svensk Mäklarstatistik.

”Antalet nya bostadsrätter som kom ut på marknaden under april var 23 procent lägre jämfört med motsvarande period förra året. Skillnaden beror sannolikt på att amorteringskravet som infördes i juni 2016 fick många att vilja sälja sin bostad under förra våren” säger Staffan Tell talesperson på Hemnet.