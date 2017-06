Svensken som byggt en otrolig affär på prickiga strumpor: Det här är den viktigaste framgångsfaktorn

Du måste våga ta risker. Det menar Mikael Söderlindh, en av grundarna bakom succén Happy Socks, är den viktigaste framgångsfaktorn.

”Om man vågar ta tillräckligt mycket risk så minimerar man chansen att misslyckas” säger Mikael Söderlindh och utvecklar:



”Du har sagt upp dig från ditt jobb. Du har höjt lånet på din lägenhet för att starta din firma. Du står där och vet att om den här firman går åt skogen då har du ingen bostad kvar – då går mitt liv åt skogen. Våga gå in helhjärtat.”



Nyligen sålde Söderlindh majoriteten i bolaget för över en halv miljard kronor, och kliver även av vd-posten.



I Ulfs Lunch berättar han om sin helt nya satsing: The Cords & Co, som specialiserar sig på att bara göra mode i manchester.