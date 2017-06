Här är utmanarna som ska besegra Trump 2020

Donald Trump tycks satsa på omval. Samtidigt har det aldrig tidigare spekulerats så flitigt om ett eventuellt riksrättsåtal.



Inför valet 2016 hade demokraterna enbart ett fåtal möjliga kandidater, inkluderat Hillary Clinton. Idag står partiet helt utan en tydlig ledarfigur. Fältet med potentiella utmanare är däremot desto mer välfyllt.



Nättidningen The Hill har listat 43 potentiella kandidater som kan komma att ta upp kampen om presidentskapet i valet 2020. På listan över potentiella utmanare finns såväl celebriteter som senatorer, guvernörer och ledamöter för representanthuset.

Här är kandidaterna ska utmana Trump 2020



Före detta vice presidenten Joe Biden ska ha sagt att han ångrar att han inte ställde upp 2016. Däremot har han flitigt avlett spekulationerna kring ett eventuellt deltagande 2020.



Senator Bernie Sanders stegade fram i vänsterkanten inför valet 2016, och har sagt att det är för tidigt att avfärda en eventuell kandidatur 2020.



Senator Elizabeth Warren har kommit att bli ett finger i ögat på Trump. Hon har tidigare under året sagt att hon inte planerar att kandidera 2020, och istället fokusera på att bli omvald 2018.



Senator Kamala Harris fick sin plats i senaten för fyra månader sedan, men ses redan som en potentiell kandidat. Själv har Kaliforniens före detta justitieminister sagt att hon inte funderar över kommande kampanjer.



Senator Chris Murphy är en högljudd förespråkade för vapenkontroll som inte aktat sig för att kritisera Trump. Vita huset ska ha påbörjat en kontroll av senatorn och fyra andra möjliga utmanare.



Senator Amy Klobuchar är aktuell i omval nästa år, men blåste liv i spekulationerna efter att hennes planer på en resa till Iowa offentliggjordes. Iowa ses som en kritisk stat inför primärvalet.



Facebooks VD och grundare Mark Zuckerberg har förutom att grunda Facebook även varit medgrundare till en organisation som förespråkar invandring. Spekulationer om en eventuell kandidatur uppkom när han sa att han skulle besöka alla 50 staterna under året.



Senator Cory Booker har snabbt klättrar från att vara borgmästare i Newark till att bli senator, vilket även fått vissa att spekulera om att presidentskapet kan vara hans nästa steg.



Senator Kirsten Gillibrand vann gillande inom det egna partiet när hon ledde den demokratiska gruppen i ett nedröstningsförsök mot Trumps kabinettkandidater. Hon säger själv att hon inte ställer upp 2020, utan fokuserar på omval 2018.



Colorados guvernör John Hickenlooper stod på Clintons vice-president-lista och har omnämnts som möjlig utmanare. Till Denvar Post ska han emellertid sagt att han inte ställer upp i presidentvalet.



New Yorks guvernör Andrew Cuomo är aktuell i omvalet 2018, men har anställt två insamlingsledare från Florida, vilket setts som ett tecken på att han trots allt överväger att ställa upp i presidentvalet.



Marylands före detta guvernör Martin O’Malley hade inte särskilt mycket medvind när han ställde upp 2016, men är redan ute och känner på vattnet igen och har besökt såväl Iowa som New Hampshire.



Före detta sekreteraren för bostads- och urbaniseringsutveckling Julián Castros namn var ett av namnen på Clintons vice-presidents-lista. San Antonios före detta borgmästare har tidigare fått stor uppmärksamhet efter att ha talat på demokraternas konvent.



Senator Tim Kaine nominerades av partiet som demokraternas vice presidentkandidat 2016. Han ska efter valet ha avfärdat såväl en president- som en vice presidentkandidatur 2020.



Senator Al Franken tog på sig rollen som djävulens advokat under utfrågningarna av Trumps kabinettkandidater. Själv har han sagt att han inte ställer upp i valet.



Senator Sherrod Brown fanns med på listan över Clintons vice presidentkandidater. Då Trump vann Browns hemstat, Ohio, i valet 2016 kan omvalet till senaten 2018 bli svårt.



Massachusetts före detta guvernör Deval Patrick lämnade politiken 2015 och har sedan dess jobbat på Bain Capital. Då han är nära vän med David Axelrod, en före detta rådgivare till Obama, skulle inte en kandidatur vara helt oväntad.



New Yorks borgmästare Bill de Blasio ställer upp för omval i år. Hans politiska karriär står fortfarande intakt efter att han undsluppit en federal utredning gällande den senaste kampanjen 2013.

Dallas Mavericks ägare Mark Cuban, miljardär och Shark Tank-kändis, har hamnat i luven på Trump vid flertalet tillfällen och valde även att stödja Clinton i valet 2016. På frågan om huruvida han ställer upp 2020 har han svarat att det återstår att se.

Miljöaktivisten och miljardären Tom Steyer driver idag en miljörättsgrupp. För tillfället övervägs han som potentiell kandidat till guvernörsvalet i Kalifornien 2018.

Ordföranden för demokraternas nationella kommitté, Tom Perz, är en före detta sekreterare för Labor-partiet som nu aktivt jobbar på att bygga upp sitt anseende bland demokraterna.

Minnesotas guvernör Mark Dayton diagnostiserades nyligen med prostatacancer, men planerar att sitta kvar till och med 2018.

Virginias guvernör Terry McAuliffe, har efter denna period suttit den längsta möjliga tid statens lagar tillåter. Att han är allierad med både Bill och Hillary Clinton, och dessutom behöver ett nytt jobb, har skapat spekulationer.

Californias vice guvernör Gavin Newsom har redan dragit igång kampanjen för att ta över guvernörsstolen 2018. Han har tidigare sagt att han uppfattar presidentskapet som det mest miserabla jobbet i världen.

Facebook COO Sherly Sandberg fick stor uppmärksamhet för boken ”Lean in”, som diskuterar kvinnor i arbetskraften, men har tidigare sagt att hon inte ställer upp i presidentvalet varken nu eller senare.

Starbucks VD Howard Schults drar sig tillbaka från VD-rollen och tar istället över som exekutiv ordförande. Inför föregående val uppmanades Schults av flera vänner att ställa upp, där han istället stödde Clinton.

Tidigare första damen Michelle Obama visade prov på stor talang när hon kampanjade med Clinton 2016. Obama, och andra i hennes närhet, har emellertid sagt att hon inte aspirerar till något förtroendeuppdrag.

Dwayne ”The Rock” Johnson, stjärnan från Fast and the Furious, har underhållit idén om att ställa upp i valet. Johnson är registrerad republikan och har tidigare talat på parikonventionen.

Ledamoten av representanthuset, Tulsi Gabbard, har inte oroat sig för att avvika från partilinjen. Hon fick utså massiv kritik efter att i hemlighet träffat Syriens president Bashar Assad samtidigt som hon öppet kritiserade USAs attacker i landet.

Ledamoten av representanthuset, Keith Ellison, stod bakom Bernie Sanders i valet 2016 och agerar idag som vice ordförande i demokraternas nationella kommitté.

Ledamoten av representanthuset, Sean Patrick Maloney, erbjöds möjligheter att leda den demokratiska gruppen i representanthuset denna cykel, men tackade nej.

Kaliforniens guvernör Jerry Brown kommer 2018 ha suttit ut sin tid, men har sagt att även om han inte tänkt ställa upp i ytterligare val så ska man aldrig säga aldrig.

Mediamogulen Oprah Winfrey stöttade Clinton och är ständigt ett namn som lyfts som en möjlig kandidat. Själv har hon däremot sagt att hon aldrig kommer att ställa upp i presidentvalet.

Före detta senatorn Russ Feingold var verksam fram tills 2011, och övervägde att ställa upp i presidentvalet redan 2008.

Vermonts före detta guvernör Howard Dean försökte sig på en presidentskapskandidatur 2004, men misslyckades. Sedan dess har han bland annat suttit som ordförande för demokraternas nationella kommitté.

Före detta vice presidenten Al Gore förlorade presidentvalet 2000 efter ett avgörande i högsta domstolen. Efter att han hållit valtal för Clinton under föregående år anses han ha gjort ett återintåg i politiken.

Senator Mark Warner har sagt att en presidentkandidatur inte är aktuell, och att den dörren troligtvis är stängd.

Tidigare senator Jim Webb ställde upp i demokraterna nomineringsprocess 2016, men valde att avbryta processen efter att enbart ha fått ensiffriga tal i väljarbarometrarna. Han har pitchat sig själv som en person som förstår den vita arbetsklassen – och således som ett alternativ till Trump.

Los Angeles borgmästare Eric Garcetti har övervägt att ställa upp i Kaliforniens guvernörsval 2018. Enligt The New York Times ska emellertid flera donatorer ha uppmanat honom att istället ställa upp i presidentvalet.

Ledamoten av representanthuset, Seth Moulton, är en krigsveteran från Irakkriget som tidigare sagt till The New York Times att han inte utesluter möjligheten att ställda upp i valet.

New Orleans borgmästare Mitch Landrieu beskrev en artikel i The New York Times, som framhöll honom som en potentiell presidentkandidat, med ett ord - ”hysteriskt”.

Senator Tammy Duckworth bytte nyligen representanthuset mot senaten. Hon är en krigsveteran från Irakkriget som förlorade båda sina ben i tjänsten.

Washingtons guvernör Jay Inslee var tidigare kongressledamot i över ett decennium. Guvernören var även inblandad i statens stämning mot Trumps inreseförbud.