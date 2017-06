26-årige golvläggaren från Ludvika är Youtuber med miljontals visningar – så varför tjänar han bara kaffepengar?

Den 26-årige golvläggaren Emil Andersson har länge närt en dröm – att bli komiker på heltid. Tvåbarnspappan från Ludvika agerar Youtuber på luncher, kafferaster, kvällar, nätter. Men det är långt kvar till stjärnorna.

Livet som sociala medier-stjärna kan synas glamouröst.

Ta svenske Felix "Pewdiepie" Kjellberg, en internationell Youtube-succé som drar in 180 miljoner kronor per år. Eller Isabella "Blondinbella" Löwengrip som bara här hemmavid kammar hem omkring 600 000 kronor per månad på sin blogg.

Men för 26-årige Emil Andersson i Ludvika ser livet som Youtuber helt annorlunda ut.

Han arbetar i dag heltid som golvläggare för att försörja två barn med familj. Men drömmen finns där, om att bli komiker, och han lägger ut flera videoklipp i veckan – ibland även under luncher och kafferaster.



Sedan han lade ut sitt första Instagram-klipp på Facebook för två år sedan är han idag uppe i 67 000 följare på Facebook och 11 000 Youtube-prenumeranter.





Han ingår dessutom i TV4:s influencer-nätverk ENT. Men då han arbetar heltid och lever familjeliv med två barn hinner klockan ofta bli 9 på kvällen innan det är dags att rigga kameror och lampor för inspelningar.

Målet att kunna försörja sig som komiker känns idag väldigt avlägset, trots framgångarna.

"Jag behöver åtminstone få in 4 000-5 000 kronor per månad för att kunna gå ned till 80 procent som golvläggare, men trots att jag lägger ut 9-10 videoklipp per månad får jag väl kanske in 600 spänn i månaden."

Så den som tror att influencerlivet är glamoröst bör tänka om. Stenhårt arbete är det som gäller.

Emil Anderssons största framgång kom när han fick 2,4 miljoner visningar på Facebook med ett videoklipp som är en parodi på en person som smörjer in sin mage.

Men succén gav inte en enda krona från Facebook.

"Facebook ger inte betalt för visningar, utan där är samarbeten enda sättet att tjäna pengar".

Klippet har i alla fall bidragit till att han har många Facebook-följare och han kan minnas hur han under en resa till Stockholm befann sig mitt i folkmyllret på Drottninggatan i Stockholm och nästan ville skrika att det var just hans klipp som så många svenskar hade sett.

Han har även fått mycket uppmärksamhet för ett klipp där han lade golv i högklackat och hade ont i fötterna flera dagar efteråt. Allt i jakten på sin stora dröm.





Emil Andersson är uppväxt i en medelklassfamilj i Ludvika med villa, vovve och Audi – inte Volvo.

Han hade en lycklig barndom där hela familjen hade nära till skratt. Filmer som Sunes Jul, Sunes Sommar och klassiska brittiska komediserien Pang i bygget var heliga stunder i tv-soffan.

"Det är klart att vi inte kom upp på samma nivå som Sunes pappa Rudolf, men äpplet faller inte så långt ifrån trädet och man kände igen familjen i Sune-filmerna".

Emil Andersson har alltid gillat att stå i centrum och roa folk. Det tog sig bland annat uttryck i att han var klassens clown i skolan.

Efter gymnasiet började han på lagret hos en golvläggarfirma och blev lärling vid 21.

Inspirationen till att livnära sig som komiker föddes för ett par år sedan då han såg hur personer som Lucas Simonsson (idag en stor influencer) började få rejäl spridning på sina Youtube-klipp.

"Jag hade precis hunnit flytta till hus och fått barn och hade ett till på väg. Jag kände att sociala medier kanske skulle vara vägen in till att bli komiker. Det var liksom inte läge att sluta med allt för att hoppa på Calle Flygares Teaterskola".

Hans resonemang löd att det värsta som skulle kunna hända vore möjligen att bli utskrattad i sin hemstad, men eftersom Ludvika har knappa 27 000 invånare tyckte han inte att det vore så farligt.

Ett av hans framgångsrecept har gått ut på att skapa igenkänningskomik.





Här har han även använt karaktärer som "Jon" som är så korkad att han inte ens förstår hur länge maten ska vara i mikrovågsugnen.

Inspirerad av karaktären drog han gång ett uppmärksammat initiativ där han bad sina följare att tagga de "mest korkade personer man känner".

"Personer med självinsikt tar det hela med humor, men sedan finns det alltid någon som anser att man bidrar till näthat och mobbning".

I dag producerar han och lägger ut cirka 2-3 klipp per vecka och passar på att promota klippen i samtliga av sina kanaler.

Så sent som häromdagen lade han ut en video där han – och sambon som ofta figurerar – passar på att trycka i sig godis medan barnen ovetande tittar på tv.

Ibland får han kommersiella uppdrag via ENT.

Ett exempel rör marknadsföring av filmkanalen C More. Här gjorde han parodi på fenomenet binge-watching (titta på många avsnitt i följd av en tv-serie).

Klippet slutar med att han sitter i sängen med upptejpade ögon, energidrycker och annat när väckarklockan ringer.

"Tanken är att marknadsföra att C More har så bra tv-serier att man inte kan sluta titta och jag får betalt en fast summa".

Han kan bli frustrerad över personer som menar att influencer inte är något "riktigt jobb" och som retar sig på att man tjänar pengar på uppdrag.

"Folk läser ofta om färdiga Youtbe-profiler, men har ingen aning om att det kan ligga uppemot sex års hårt arbete bakom för att nå dit".

Till en början valde han bolagsformen enskild firma för att fakturera uppdrag, men då han varken hade tid eller ro att sköta bokföringen valde han istället att bli egenanställd och låta bokföringsfirman Cool Company sköta alla administrativa bitar.

Efter att Cool Company har dragit av skatt, egenavgift plus en avgift på knappt 6 procent brukar Emil Andersson få ut cirka "50 procent av avtalat arvode", uppger han.

Han räknar med att han måste komma upp i minst 100 000 Youtube-prenumeranter för att tjäna det som krävs för att kunna övergå till att jobba deltid som golvläggare.

Följarskaran började ta fart förrförra hösten, vilket var i samma veva som han fick barn och bytte jobb.

Jakten på drömmen har bland annat inneburit att han har fått lägga allt vad träning heter åt sidan för att inte gå in i den berömda "väggen".

Han sticker inte under stol med att han skulle ljuga om han inte sade att han gör det för pengarna, men målet handlar inte om att bli rik, utan om att kunna kombinera jobbet som komiker med ett familjeliv.

Emil Andersson räknar kallt med att fortsätta "gno på" med förhoppning om att hitta något speciellt som skulle kunna innebära ett riktigt genombrott ungefär på samma sätt som att bröderna Norberg hittat sin grej med parodier på Melodifestivalen-låtar.

Förhoppningen är att det ska gå att livnära sig på heltid som influencer inom 3 år, men om så verkligen blir fallet innebär det inte att han kan slappna av precis.

"Influencer är inget jobb man kan söka eller få, utan det är en ständig jakt på visningar och följare".

Med tanke på att han har betydligt större följarskara bland äldre än ungdomar hoppas han att även de äldre på sikt ska övergå till mer Youtube-tittande.

"Den äldre målgruppen har inte riktigt hittat Youtube ännu, utan kanske mest kollar in en rolig video med Robert Gustafsson. Så i väntan på att det tar fart får jag väl helt enkelt fortsätta att lägga golv".