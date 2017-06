Då kommer Teslas efterlängtade soltak till Sverige – och så mycket kostar det

Teslas grundare Elon Musk twittrar under förmiddagen att hans Tesla kommer att börja ta emot beställningar på soltak nu i eftermiddag.



Initialt kommer taken att erbjudas i USA, men nästa år väntas en expansion internationellt, skriver han och utlovar mer information i eftermiddag. Det innebär att Teslas soltak kommer bli tillgängligt i Sverige först nästa år.



Prislappen i USA är kring 21,85 dollar per kvadratfot, skriver Business Insider Nordic. Det motsvarar cirka 235 dollar, eller drygt 2 000 kronor, per kvadratmeter. Kunder som vill köpa Teslas soltak behöver även lägga en deposition på 1 000 dollar.



Elon Musk har tidigare sagt att soltaket kommer kosta mindre än ett traditionellt tak, men under onsdagen backade Tesla och sa att soltaket kommer antagligen vara dyrare – men spara in på elräkningen. Dessutom väntas soltaket hålla längre än vanliga tak.