11 punkter där rika tänker helt annorlunda – som gör att de lyckas bättre än alla andra

Att bli rik har mindre att göra med pengar och mer att göra med din inställning.



Det menar åtminstone Steve Siebold, en dollarmiljonär som på egen hand byggt upp sin förmögenhet. Under de senaste tre årtiondena har han intervjuat 1 200 av de rikaste personerna i världen.



Att den mentala inställningen skulle vara viktigare än pengarna i sig är något som han, liksom många innan honom, konstaterar i sin bok ”How rich people think”. Det skriver Business Insider.



Här är 11 tankesätt som skiljer de rika från alla andra – som också gör att de lyckas bättre, enligt Steve Siebold.

Rika personer ser fattigdom som roten till allt ont

Det finns en sorts skam kopplad till förmögenhet i områden där personer har en lägre inkomst, skriver Siebold i sin bok. Gemene person ser nämligen pengar som roten till allt ont. Bilden av den som är rik är att den även är antingen tursam eller oärlig.



Rika personer ser själviskhet som en dygd

”Du kan inte ge det du inte har” framhåller Siebold till Business Insider. De rika går ut i världen för att skapa sin egen lycka, inte för att få det att framstå som om de räddar världen. Gemene person ser emellertid själviskhet som något syndigt, vilket förklarar varför de heller inte uppnår rikedom.



Rika personer har en genomförandementalitet

Massorna väntar på en hjältegestalt, flyt eller att rätt lottonummer ska dras. Medan tiden passerar dem förbi är de rika där ute och löser problemen de finner i världen.



Rika personer vet att marknaden drivs av känslor och girighet

”De rika vet att de främsta känslorna som driver den finansiella marknaden är rädsla och girighet” skriver Siebold i sin bok. Genom att faktorera in denna vetskap i varje beslut de tar – och varje trend de iakttar – överträffar de massorna, som i sin tur tror att marknaden styrs av logik och strategi.



Rika personer backar inte från en utmaning

Den som inte drömmer stort kommer följakterligen inte heller uppnå rikedom. Gemene person sätter förväntningarna lågt för att kunna leva ett liv utan en känsla av besvikelse eller misslyckande.



Rika personer vill hellre bli utbildade än underhållna

Även om de rika inte lägger någon överdriven vikt vid formell utbildning, så förstår de den makt som kunskap ger. Att gå in i en vanlig persons hem kommer att skilja sig från den förmögnes på framförallt en punkt: skönlitteratur, underhållningsmagasin och andra blaskor är ersatta av utbildande litteratur och böcker om framgång.



Rika personer fokuserar på avkastning

Medelklassen spenderar mer tankekraft på att fundera över hur de ska leva snålt och spara pengar än på hur de kan tjäna dem. De framgångsrika och förmögna lägger istället all sin tankekraft på en sak: hur de kan tjäna de stora pengarna.



Rika personer förväntar sig att de kommer att tjäna mer pengar

”Lyssna inte på nejsägarna som säger att livet ska vara en kamp och att du ska nöja dig med det du har” skriver Seibold i en artikel för Business Insider. För att bli rik måste du tänka stort.



Rika personer finner trygghet i osäkerheten

Medelklassens främsta målsättning är fysisk, psykisk och emotionell trygghet, skriver Siebold. Att lära sig att känna trygghet på väg mot framgång, mitt i en osäker värld, är nyckeln till rikedom.



Rika personer har en vänskaplig relation till pengar

Den allmänna inställningen till pengar är att de finns i begränsad upplaga, är svåra att tjäna och ännu svårare att behålla. Att istället se pengar som lösningen på ekonomisk stress och sömnlösa nätter, som en vän som kan ge dig saker ingen annan vän kan, gör att du bygger en hälsosam relation till pengar, enligt Siebold.



Rika personer vet att du kan få allt

Tanken om att rikedom är en avvägning mellan familjeliv och pengar är en övertygelse bara de som saknar pengar tror på. ”De rika vet att du kan ha allt du vill, så länge du tar dig an utmaningen med en inställning rotad i kärlek och överflöd.”