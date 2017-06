Digitalt genidrag? Här är tweeten som ger honom gratis snabbmat i 1 år

När tonåringen Carter Wilkerson ville testa om han kunde ett år av gratis Chicken Nuggets från Wendys fick han ett svar som först verkade omöjligt. Ett litet bus som blev en utmaning för hela internet #NuggsForCarter.



Carter Wilkerson från Nevada har nyligen slagit rekordet för världens mest retweetade tweet med 18 miljoner retweets. Tidigare rekordet var 3,4 miljoner tweets med Ellen DeGeneres.









Carter helt enkelt frågade snabbmatskedjan Wendys hur många retweets hans tweet skulle behöva komma upp i för att han skulle få ett år gratis Chicken Nuggets.



Flera kändisar och företag har hängt på hans tweet som spred sig som löpeld över internet. Apple Music, Google, Aaron Paul, T-Mobile, Ellen DeGeneres och fler har allt hjälpt Carter att nå sitt mål. Carter fick även besöka Ellen och berätta om hans försök till nytt retweet-rekord.





.@carterjwm is now the most retweeted tweet of all-time. That’s good for the nuggets, and $100k to @DTFA. Consider it done. #nuggsforcarter pic.twitter.com/k6uhsJiP4E