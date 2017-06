Lär dig minst 1 av de här 16 programmeringsspråken – då kommer du alltid få jobb

Det finns hur många programmeringsspråk som helst, men somliga är mer relevanta än andra.



Lär dig minst ett av de språken som de flesta bolagen efterfrågar, så är du mer eller mindre garanterad välbetalda jobb framöver, skriver Business Insider Nordic.



TIOBE Index och Stack Overflows undersökning bland programmerare visar vilka programmeringsspråk som är populärast just nu, och mest relevanta – tillsammans med Redmonk Programming Language Rankings. Business Insider har sammanfört resultaten från de olika mätningarna.

Här är de 16 mest relevanta programmeringsspråken just nu:

Java

C

Python

PHP

Visual Basic

JavaScript

R

Go

Ruby

Groovy

Objective-C

Perl

Pascal

Delphi Object Pascal

Swift

MATLAB

Vill du komma igång? Här är 9 sajter som lär dig programmera - helt gratis:

1. MIT open courseware. På MITs hemsida kan du ta dig igenom stora mängder kursmaterial från programmeringskurser på alla nivåer. Du kan exempelvis börja med Introduction to Programming in Java eller Introduction to Computer Science and Programming.

2. Code Academy. En av de mest välkända alternativen. Här kan du lära dig grunderna i både Java, PHP, Python, HTML och flera andra programmeringsspråk. Du kan även lära dig att utföra specifika uppdrag, som att bygga en hemsida, på bara några timmar med guider som Make a Website, Learn Ruby on Rails (för att bygga appar) och Learn AngularJS.

3. Khan Academy. Med videolektioner och kurser uppdelade i små delar är Khan Academy ett bra alternativ om du har begränsad tid att lägga ner på ditt nyfunna intresse för att koda. Dessutom en bra sajt att besöka om du bara vill ha hjälp med något specifikt problem. Börja här.

4. HTML5 Rocks. Sajten drivs under Googles flagg och lär dig allt om det senaste inom HTML5. Under Tutorials hjälper användare varandra att lösa större eller mindre problem. Du ska vara hyfsat varm i kläderna innan du landar på denna sajt. Du hittar Tutorials här.

5. Coursera. Sajten erbjuder gratis kurser från ett antal olika universitet - och några av dem handlar självklart om programmering. Även ett tips för den som vill lära sig mer om exempelvis finans eller psykologi. Varför inte ta den 10 veckor långa kursen Programming for Everybody (Python)?

6. Udemy. Många av sajtens videokurser kostar, men här finns även gratis godbitar som Java Tutorial for Complete Beginners och Learn HTML5 Programming From Scratch.

7. Udacity. Här kan du komma åt gratis kursmaterial från Udacitys alla kodningsprogram. Om du vill gå en av deras kurser med privatlärare och allt kostar det dock pengar.

8. Android Developers. Vill du lära dig att bygga en app? Building Your First App är en steg-för-steg-guide som kan hjälpa dig på vägen.

9. edX. Här hittar du kurser som Programming Languages och Programming for Everybody (Python). Se till att anmäla dig om du är intresserad.