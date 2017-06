Hur kan ett gäng svenskar dra in över 1 miljon på Kickstarter – för ett par strumpor?

Nära 1,4 miljoner kronor och överträffat insamlingsmål med nästan 1 400 procent.



Det är verkligheten för svenska sockbolaget William & Sterlings Kickstarter-kampanj när det bara är några timmar kvar.



Men hur kan ett sockföretag lyckas så väl på Kickstarter egentligen?

"En del av vår succé bakom kickstarterkampanjen ligger i att vi lyckats med att förmedla en humoristisk video med hög igenkänningsfaktor. Vi löser ett problem som nästan alla känner igen" säger Shahab Philip Abedian från William & Sterling.



Grundarna kläckte affärsidén 2015 utifrån en frustration att man tvingades låna eller köpa kvinnors No Show-sockor.



William & Sterling beskriver sig själva som ett gäng "entreprenören from Sverige, som designar och utvecklar produkter som borde finnas på marknaden, men inte gör det."



William & Sterling-strumporna är endast för män – även om bolaget har släppt en begränsad utgåva till kvinnor under själva Kickstarter-kampanjen.



En framgångsfaktor verkar handla om att William & Sterling har utvecklat No Show-sockor som tacklar illaluktande fötter .



Här samarbetar William & Sterling med Europa-baserade Hygien Solution Manufacturer, HSM-tillverkare som inte bara arbetar med miljövänliga processer, utan använder patenterade anti-bakteriella lösningar för att få bort odör.



William & Sterlings sockor tillverkas genom bomull från Turkiet, men består också av 22 procent polyamid och 1 procent elestan, vilket är material som kan tänjas upp till sex gånger sin ursprungliga längd och används av varumärken som Lycra och Spandex.



William & Sterling erbjuder 12 modeller, men det är one size-fits all som gäller – i alla fall så länge man har storlek 40-45 på fötterna.



"När vi bestämde oss för att ta fram de här strumporna hade ingen av oss i bolaget varken jobbat inom modebranschen eller med strumpor. Vi började från ruta ett, gjorde en grundlig efterforskning och hittade rätt fabrik som samarbetspartner. Det tog oss nästan 8 månaders design- och utvecklingsarbete innan vi själva, i egenskap av kunder, var nöjda med funktionen" säger Shahab Philip Abedian.



Paketet Super Early Bird inkluderar 4 förpackningar med 4 strumpor i vardera, men däremot har ingen backat upp ”Meet The Founders Pack” ännu.



Det går lös på 85 000 kronor och innebär inte bara att man får träffa grundarna, delta i workshops, träffa trendsättare och modedesigners och erhåller 100 par sockor, utan man får också vara med och brainstorma på nästa kollektion.



Angående själva livslängden på sockorna sticker bolaget inte under stol med att den kan variera, och att sockorna måste torktumlas i låga temperaturer för att inte krympa.



William & Sterling har också beslutat sig för att ge tillbaka till behövande, vilket innebär att för varje investerare ger ett par sockor till en hemlös – William & Sterling har i skrivande stund 3 792 investerare för kampanjen.



De första sockorna beräknas skickas ut i mitten på augusti 2017.